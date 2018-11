Trainer Ernesto Valverde is blij met de nipte 1-2-zege van FC Barcelona op bezoek bij PSV in de groepsfase van de Champions League, maar erkent dat zijn ploeg de handen mag dichtknijpen met de drie punten.

"Zij speelden goed en wij minder goed. Dat is zo'n beetje het verhaal van de wedstrijd. Dat kon iedereen wel zien", zei Valverde in het Philips Stadion in Eindhoven.

"We hadden het vooral in het begin moeilijk door hun manier van druk zetten en door ons balverlies. Dat moedigde hen aan. We kregen pas na twintig minuten wat meer grip, maar het bleef tot aan het einde lastig."

Valverde was van mening dat vooral Luuk de Jong daar de oorzaak van was. De in een uitstekende vorm verkerende spits van PSV verloor bijna geen kopduel en was vlak voor tijd met het hoofd ook verantwoordelijk voor de 1-2.

"De Jong deed ons pijn. Hij is moeilijk te verdedigen", had de Spanjaard lovende woorden over voor de huidige topscorer van de Eredivisie (twaalf doelpunten).

Valverde kon er uiteindelijk wel mee leven dat Barcelona veel kansen weggaf aan PSV, ook omdat door de zege de eerste plaats in de poule en daarmee een op papier gunstigere loting voor de achtste finales werd veiliggesteld.

"We wilden heel graag eerste worden in de groep. We hadden met Internazionale, Tottenham Hotspur en PSV sterke tegenstanders, maar het is ons wel mooi gelukt."

Messi record rijker in Champions League

Lionel Messi was met een doelpunt en een assist andermaal de grote man aan de kant van Barcelona. De Argentijnse sterspeler werd met zijn fraaie dribbel bij de 0-1 weer een record rijker.

Messi tekende voor zijn 106e doelpunt in de Champions League namens Barcelona. Geen enkele speler scoorde vaker voor één club in het grootste en belangrijkste Europese bekertoernooi.

Cristiano Ronaldo is weliswaar met 121 doelpunten de topscorer aller tijden in de Champions League, maar hij verdeelde die treffers over Manchester United (15), Real Madrid (105) en Juventus (1).

"Ik wist het niet, maar ik ben blij met dit nieuwe record. Ons doel was eerste worden in deze moeilijke groep. Dat is nu gelukt", aldus Messi, die wel moest toegeven dat zijn assist bij de 0-2 van Gerard Piqué niet zo bedoeld was.

"Mijn vrije trap mislukte, maar gelukkig stond Gerard precies op de goede plek om er nog wat van te maken. Het was alleen niet zo afgesproken."

Achter Barcelona (dertien punten) strijden Tottenham en Inter, die beide zeven punten hebben, om de tweede plaats in de poule. Tottenham sluit op 11 december af in Camp Nou, Inter ontvangt het uitgeschakelde PSV.

