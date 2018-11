De Nederlandse media zijn het er donderdag grotendeels over eens dat PSV zich in de Champions League positief heeft laten zien en dat er voor de Eindhovenaren eigenlijk amper eer te behalen viel in de loodzware groep B.

Nadat uitschakeling in het miljoenenbal al een feit was, verdween woensdag ook een Europa League-ticket uit zicht door een 1-2-nederlaag tegen FC Barcelona. PSV kreeg veel kansen op meer, maar benutte er slechts één.

De Telegraaf concludeert dat PSV tekortkwam om echt mee te doen met Barcelona, Internazionale en Tottenham Hotspur.

"De in eigen land ongenaakbare koploper heeft zich in de loodzware Champions League-poule geen enkele keer zonder slag of stoot naar de slachtbank laten leiden, maar de overtuiging voor het vijandige doel ontbrak in Europa om de wereld écht te verbazen", schrijft de krant.

Trouw sluit zich daarbij aan. "Met alles wat het kon bieden en wat vanzelfsprekend niet genoeg was, boog PSV opnieuw voor Barcelona en natuurlijk vooral voor de bovennatuurlijke ster Messi, die één keer fraai scoorde en nog een treffer regisseerde", concludeert het dagblad.

"Het was onbegonnen werk voor PSV, vanaf het prille begin al in deze campagne die over twee weken wordt afgesloten bij Internazionale."

'In eerste half uur zag je echt groei'

Het AD ziet eveneens dat er voor PSV nooit écht kans was op overwintering, al vindt de krant wel dat de ploeg van trainer Mark van Bommel verbetering heeft laten zien.

"Nu moet de landskampioen het doen met wat aanknopingspunten. Bijvoorbeeld dat je in het eerste half uur echt wel de groei van PSV zag in vergelijking met de heenwedstrijd in september. Destijds was de ploeg enkel en alleen aangewezen op een paar verdwaalde counters", is er te lezen.

"Nu kwam PSV soms ook al via uitgespeelde aanvallen tot bij het doel van de Duitse keeper Marc-André ter Stegen. Het is het verschil tussen net wél een middenvelder durven aan te spelen met een man in zijn rug, of dat niet durven en altijd maar direct de lange bal spelen op Luuk de Jong."

In de Volkskrant wordt vooral bewonderend over Messi gesproken, die Barcelona met een doelpunt en een assist de weg wees in het Philips Stadion.

"Tja, Barcelona mag niet in vorm zijn, en Messi zelf ook niet bijzonder, dan nog kan het altijd bouwen op wat onnavolgbare flitsen van de kleine magiër, zoals al bleek twee maanden geleden in Barcelona toen Messi het ook rustig aan deed, maar toch driemaal scoorde tegen PSV."

'PSV hoeft zich absoluut niet te schamen'

Ook het Eindhovens Dagblad concludeert dat Messi woensdagavond het verschil maakte en stelt dat PSV zich ondanks de Europese uitschakeling internationaal heeft laten gelden.

"PSV is uitgeschakeld in Europees verband en staat na vijf duels stijf onderaan in de eigen Champions League-groep, maar hoeft zich voor de resultaten in de internationale campagne absoluut niet te schamen."

Op dinsdag 11 december speelt PSV in Milaan de laatste groepswedstrijd tegen Internazionale. Komende zondag wacht in de Eredivisie de topper tegen Feyenoord in De Kuip.

