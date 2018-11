De clubleiding van AEK Athene belooft actie te ondernemen tegen de aanhangers die zich dinsdag voor en tijdens het duel met Ajax in de Champions League misdroegen.

De Amsterdamse fans in het uitvak werden bestookt met vuurwerk en er werd zelfs een molotovcocktail gegooid.

"We veroordelen krachtig de geweldsdelicten in het Olympisch Stadion. Niet alleen omdat dit gebeurde tijdens een wedstrijd in de Champions League, maar ook omdat ze een belediging zijn van onze lange historie", staat op de website van de Griekse kampioen.

De UEFA heeft een onderzoek ingesteld naar de ongeregeldheden. Een flinke straf dreigt voor AEK en wellicht ook voor Ajax, omdat de fans vuurwerk teruggooiden richting de Griekse relschoppers. De Amsterdamse club werd voor incidenten bij eerdere wedstrijden al voorwaardelijk gestraft.

"We lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid. We willen de schuld niet afschuiven en zullen ook geen goedkope excuses of alibi's verzinnen", zegt de clubleiding van AEK.

"We veroordelen wat dinsdag is gebeurd en zullen alle mogelijke acties ondernemen om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer gebeurt. We hebben al bewezen dat we goed weten hoe we onze fouten moeten herstellen."

Van der Sar niet blij met gebrek aan veiligheid

Woensdag sprak Ajax-directeur Edwin van der Sar al zijn ongenoegen uit over het optreden van de politie en veiligheidsmensen rond het duel. Hij stelde onder meer dat het nooit zo uit de hand was gelopen als er tijdig en vakkundig was ingegrepen.

"Wij hebben vooraf onze zorgen reeds geuit bij de UEFA en de veiligheidsorganisatie van AEK. En erop aangedrongen streng te fouilleren en een zorgvuldige kaartcontrole te doen", zei de oud-doelman.

"Maar bij de instroom van onze fans bleek daar nauwelijks sprake van te zijn. Zodoende kwamen er ook lieden in ons vak die wij daar niet hadden willen hebben. De politie richtte zich alleen op onze fans en nauwelijks op de Grieken. Charges uitvoeren in een vol vak is levensgevaarlijk, maar toch werd het gedaan."

Ajax won met 0-2 van AEK Athene en plaatste zich daardoor voor het eerst sinds het seizoen 2005/2006 voor de achtste finales van de Champions League.

