PSV komt na de winterstop niet meer in actie in Europa. Door een 1-2-thuisnederlaag woensdag tegen FC Barcelona is ook een ticket voor de knock-outfase in de Europa League buiten bereik voor de koploper van de Eredivisie.

In de loodzware groep B van de Champions League heeft PSV na vijf duels slechts één punt. Barcelona verzekerde zich met de zege in het Philips Stadion van de groepswinst.

Zeker in de eerste helft speelde PSV uitstekend tegen de Spaanse grootmacht. Tot driemaal toe stond het aluminium een Eindhovense treffer in de weg. Barcelona sloeg in de tweede helft wel toe via Lionel Messi en Gerard Piqué. Luuk de Jong zorgde acht minuten voor tijd nog voor de aansluitingstreffer, maar verder kwam PSV in de slotfase niet.

Voor PSV resteert in de Champions League alleen nog de uitwedstrijd tegen Internazionale over twee weken, maar daar staat alleen de sportieve eer en de winstpremie nog op het spel. De Italianen, die woensdag door een doelpunt van Christian Eriksen met 1-0 verloren van Tottenham Hotspur, strijden met de Londenaren nog om de tweede plaats in de poule.

Zondag speelt PSV in de Eredivisie de topper in De Kuip tegen Feyenoord. De koploper werd eerder door RKC Waalwijk uitgeschakeld in de KNVB-beker en kan zich dus volledig op de competitie richten.

Sterk PSV mist grote kansen in eerste half uur

PSV begon brutaal aan het thuisduel en dwong Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen al in de eerste vijf minuten tot twee reddingen. De Duitse keeper tikte eerst een vrije trap van Gastón Pereiro uit zijn doel en na de daaropvolgende hoekschop pakte hij ook de inzet van Luuk de Jong.

Barcelona had veel meer balbezit, maar PSV was in het eerste half uur veruit de dreigendste ploeg. Zo schoot Pereiro op de paal na balverlies van Ivan Rakitic en was de rebound niet aan Pablo Rosario besteed.

Even later kreeg Pereiro opnieuw een flinke kans op de openingstreffer, nadat de als middenvelder spelende De Jong de bal uitstekend klaarlegde. Van 5 meter afstand schoot de door Barcelona-verdediger Clément Lenglet gehinderde Uruguayaan over.

Stand in groep B:

1. FC Barcelona 5-13 (13-4)

2. Tottenham 5-7 (8-9)

3. Internazionale 5-7 (5-6)

4. PSV 5-1 (5-12)

De Jong kopt op de lat uit vrije trap

In het laatste kwartier voor rust wist Barcelona eindelijk gevaarlijk te worden. De Catalanen - die een handvol spelers misten door blessures, maar verder wel in de sterkst mogelijke opstelling speelden - kregen toen ook meteen een reeks kansen.

Schoten van Arturo Vidal en Philippe Coutinho gingen net naast. Daarna moesten PSV'ers Rosario en Angeliño bij hoekschoppen de bal van de lijn halen na inzetten van Vidal.

De tot dan toe redelijk onzichtbare Messi ging zich rond de veertigste minuut ook met de wedstrijd bemoeien. De vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar vuurde driemaal richting het doel van Jeroen Zoet maar zag één poging naast gaan en de doelman van PSV tweemaal redding brengen.

De laatste grote kansen van de eerste helft waren voor PSV. De Jong kopte na een vrije trap op de lat en Denzel Dumfries schoot de rebound van 1 meter afstand op de paal.

Messi breekt wedstrijd open met geniale actie

In het begin van de tweede helft was het spel meer in evenwicht, met schietkansen voor Barcelona-aanvaller Ousmane Dembélé (voorlangs) en PSV'ers Jorrit Hendrix (gestopt door Ter Stegen) en Rosario (rakelings naast).

Na een hoekschop kreeg PSV een grote kans toen Ter Stegen er niet in slaagde de bal te vangen. Een inzet van Bergwijn werd door Rosario onvoldoende van richting veranderd om een doelpunt op te leveren.

In de 61e minuut toonde Messi zijn zeldzame klasse. De Argentijn pikte de bal kort voorbij de middenlijn op, dribbelde langs Pereiro, zette een een-tweetje op met Dembélé, wurmde zich tussen De Jong en Angeliño door en verraste Zoet met een schot in de korte hoek: 0-1.

Daarna kreeg Barcelona kansen om verder uit te lopen, maar een schot van Rakitic ging net over en PSV-verdediger Daniel Schwaab blokte een inzet van Dembélé.

De Catalanen verdubbelden de marge in de zeventigste minuut, toen een lage vrije trap van Messi door Piqué van richting veranderd werd en het doel in vloog.

PSV pas vlak voor tijd trefzeker

Ook daarna bleef PSV grote kansen missen. Steven Bergwijn schoot nipt naast, Lozano kreeg de bal van dichtbij niet langs Ter Stegen en De Jong zag zijn kopbal naast gaan.

In de 82e minuut was het eindelijk raak. De Jong maakte zijn derde Champions League-treffer van het seizoen door zijn voormalige ploeggenoot bij Borussia Mönchengladbach Ter Stegen met een kopbal kansloos te laten.

In het restant ging PSV met vereende krachten op zoek naar de gelijkmaker, maar mogelijkheden waren niet aan invallers Maximiliano Romero, Donyell Malen en Érick Gutiérrez besteed.

Maar zelfs al was de gelijkmaker gevallen, dan was PSV toch uitgeschakeld door de zege vanTottenham Hotspur op Inter.

