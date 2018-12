Paris Saint-Germain heeft in de loodzware groep C in de Champions League een grote stap naar overwintering gezet, door met 2-1 van Liverpool te winnen. Atlético Madrid, FC Porto, Schalke 04 en Borussia Dortmund staan wel al in de achtste finales.

'PSG' moest winnen van Liverpool om de kansen om de volgende ronde te behalen in eigen hand te houden. Bij een zege van Liverpool, was het al einde verhaal voor de Franse miljoenenploeg.

Voor eigen publiek kwam Paris Saint-Germain via Juan Bernat al snel op voorsprong. Neymar verdubbelde de score halverwege de tweede helft, waarna James Milner de spanning terug bracht door een strafschop te benutten.

Een punt zat er voor de Engelsen, waar Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk in de basis stonden, echter niet in. In de laatste speelronde kan Liverpool zich nog plaatsen voor de achtste finales, maar dan moet wel worden gewonnen van Napoli,

De Italianen gaan dankzij de 3-1-zege op Rode Ster Belgrado aan de leiding in de groep. Marek Hamsik en oud-PSV'er Dries Mertens maakten de Napolitaanse treffers, terwijl Ben Nabouhane in de tweede helft iets terugdeed.

Napoli heeft na vijf duels 9 punten. Dat is er één meer dan PSG. Liverpool is derde met zes punten, terwijl Rode Ster met vier punten hekkensluiter is.

Atlético na zege op Monaco verder

In groep A gaan Atlético Madrid en Borussia Dortmund door. De Madrilenen wonnen vroeg op de avond al met 2-0 van AS Monaco, terwijl Dortmund aan een punt (0-0) voldoende had tegen Club Brugge, dat doorgaat naar de Europa League.

De doelpunten in stadion Wanda Metropolitano, de plek waar de finale dit seizoen wordt gespeeld, werden gemaakt door aanvoerder Koke en Antoine Griezmann. Radamel Falcao miste een strafschop voor Monaco.

In groep D viel de beslissing al in de vroege avonduren, aangezien Lokomotiv Moskou met 2-0 van Galatasaray won. Dat betekende dat FC Porto en Schalke 04 zonder te spelen door mochten.

Grzegorz Krychowiak opende de score voor de Moskovieten. Na rust besliste Vladislav Ignatyev het duel. Bij Galatasaray stond Ryan Donk in de basis. Galatasaray (4 punten) en Lokomotiv Moskou (3 punten) mogen nog hopen op een ticket voor de Europa League.

Porto en Schalke streden later in Portugal om de groepswinst. Porto won het thuisduel met 3-1 en eindigt daardoor bovenaan. Eder Militao, ex-FC Twente-aanvaller Jesús Corona en Moussa Marega zorgden na rust voor de treffers voor Porto, terwijl Nabil Bentaleb nog tegenscoorde.

