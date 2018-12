David Villa vertrekt aan het eind van het jaar uit de Amerikaanse competitie MLS. De 36-jarige Spanjaard verlengt zijn contract bij New York City FC niet. Bastian Schweinsteiger blijft wel een seizoen langer actief in de VS.

Villa was in juni 2014 de eerste buitenlandse aanwinst van NYC FC. Sindsdien was de 98-voudig Spaans international goed voor 80 doelpunten in 124 duels. Hij werd in 2017 zelfs nog een keer opgeroepen voor het Spaanse elftal.

"Dit is een geweldige ervaring geweest", zegt Villa op de website van de MLS. "Het heeft me als voetballer, persoon en familieman veel gegeven. Ik zal deze herinneringen altijd koesteren en me voor altijd supporter van NYC FC voelen."

Villa, die eerder uitkwam voor clubs als Valencia en FC Barcelona, zet nog geen punt achter zijn loopbaan. Hij maakte snel bekend waar hij zijn loopbaan voortzet. Vermoedelijk trekt hij naar Japan, waar hij wellicht wordt herenigd met zijn landgenoten Andrés Iniesta en Fernando Torres.

Waar Villa de VS achter zich laat, blijft Schweinsteiger nog een jaar actief in de Amerikaanse topcompetitie. De Duitser heeft zijn aflopende contract bij Chicago Fire met een jaar verlengd.

"Ik geloof in deze club en ik geloof erin dat we kampioen kunnen worden", zegt de 34-jarige oud-speler van Bayern München en Manchester United. Chicago Fire eindigde dit seizoen als tiende in de MLS.