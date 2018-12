Robbie Keane heeft woensdag zijn voetballoopbaan beëindigd. De 38-jarige Ierse aanvaller vindt het na ruim twintig jaar op het hoogste niveau actief te zijn geweest tijd voor andere dingen in het leven.

"Van Crumlin United naar plekken van over de hele wereld, zoals Milaan, London en Los Angeles... Ik had nooit kunnen bevroeden dat dit mijn pad in de voetballerij was. Het heeft al mijn verwachtingen overtroffen", zegt hij.

Keane begon zijn carrière in 1997 bij Wolverhampton Wanderers en kwam daarna uit voor onder andere Liverpool, Tottenham Hotspur, Celtic en Internazionale.

De spits maakte van 2002 tot en met 2008 en van 2009 tot en met 2011 vooral furore bij Tottenham Hotspur. Hij maakte in 298 officiële wedstrijden 120 doelpunten voor de 'Spurs'.

Topscorer aller tijden van Ierse nationale ploeg

Keane is met grote afstand topscorer aller tijden van de Ierse nationale ploeg. Hij was in 146 interlands maar liefst 68 keer trefzeker.

De geboren Dubliner reeg in de afgelopen jaren de prijzen aaneen in de Verenigde Staten bij Los Angeles Galaxy. Hij won onder meer drie keer de MLS Cup (in 2011, 2012 en 2014).

Keane zat in januari 2017 heel even zonder club, maar hij kon in de zomer van dat jaar een zeer lucratief contract tekenen bij het Indiase Atlético de Kolkata.

Keane blijft wel actief in de voetballerij, want hij gaat aan de slag als assistent van de kersverse Ierse bondscoach Mick McCarthy, met wie hij in het verleden al eens samenwerkte.