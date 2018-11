Coach Erik ten Hag van Ajax geniet ervan dat zijn ploeg nu al zeker is van de achtste finales van de Champions League, al ziet hij ook nog altijd verbeterpunten voor zijn jonge ploeg.

Dankzij twee treffers van Dusan Tadic won Ajax met 0-2 bij AEK Athene en kan de ploeg medio december met Bayern München uitmaken wie de groep wint. De laatste keer dat de Amsterdammers overwinterden, was in 2005.

"We moeten hier even van genieten. Dit is een heel belangrijke avond voor Ajax en het Nederlandse voetbal. Dat hebben we toch maar afgedwongen", zei Ten Hag voor de camera van Veronica. Iets later ging hij op de persconferentie tegen de NOS verder in op de prestatie van zijn ploeg.

"Het is nog geen december en overwintering is al zeker", aldus de trotse coach, die na Louis van Gaal in 1994 de tweede Ajax-trainer is die ongeslagen blijft in zijn eerste vijf Champions League-duels. "Ik denk dat we voor Europese begrippen volwassen hebben gespeeld. We hebben soeverein gewonnen en zijn soeverein door na vijf duels."

Ten Hag vindt dat Ajax een mooie groei doormaakt. "We zijn heel goed bezig en we ontwikkelen ons goed. Er zijn nog steeds dingen die beter kunnen en moeten, wil je nog verder komen. We zullen meer kansen moeten creëren en de eerste kans moet ook meteen raak zijn."

Het thuisduel met Bayern op 12 december is wat dat betreft een mooi meetmoment voor de formatie. "Het zal niet makkelijk worden, want Bayern is en blijft de grote favoriet. Maar we zullen er natuurlijk voor gaan. Dat betekent ook dat we nog veel beter zullen moeten."

Ten Hag ziet De Ligt groeien

De voorbereiding op het duel met AEK werd vanwege relletjes en vuurwerk in het stadion flink verstoord. Captain Matthijs de Ligt moest er zelfs aan te pas komen om de fans wat te kalmeren.

"De spelers krijgen dat natuurlijk mee. Je wil dat de fans je altijd positief steunen. Wat er precies is gebeurd, daar kan ik geen oordeel over vellen", aldus Ten Hag.

"We zijn altijd heel blij met de steun tijdens de uitwedstrijden en in de ArenA. Maar dit heeft zeker invloed op de spelers. Ik heb ze gezegd zich vooral te richten op wat er op het veld moet gebeuren."

Ten Hag besloot zijn perspraatje met lovende woorden over De Ligt, die ondanks zijn leeftijd een zeer volwassen indruk maakt. "Hij verbaast me elke keer opnieuw, maar ik heb hem niet voor niets aanvoerder gemaakt. Het is een grote persoonlijkheid. Je ziet hem daarin groeien, zowel als mens als voetballer."

