Paris Saint-Germain treedt woensdag met sterspelers Neymar en Kylian Mbappé aan in het cruciale Champions League-duel met Liverpool. Beide aanvallers zijn voldoende hersteld van een blessure.

Neymar en Mbappé bleven afgelopen weekend aan de kant, nadat ze met lichte blessures terugkeerden van de interlandperiode. Neymar had last van zijn bovenbeen en Mbappé kampte met een schouderkwetsuur.

"Ze zijn fit en zullen starten", zei PSG-coach Thomas Tuchel dinsdag op zijn persconferentie in Parijs.

Als PSG van Liverpool verliest en Napoli wint van Rode Ster Belgrado, dan is de Franse topclub uitgeschakeld in de Champions League. Er moet dus een goed resultaat gehaald worden om in de race te blijven voor overwintering.

Momenteel leidt Napoli in groep C met zes punten, voor Liverpool (ook zes), PSG (vijf) en Rode Ster (vier). PSG-Liverpool begint woensdag om 21.00 uur. De eerdere wedstrijd tussen beide ploegen in Engeland eindigde in 3-2.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Europa League