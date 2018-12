Matthijs de Ligt is er bijzonder trots op dat Ajax zich dinsdag al wist te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. De aanvoerder was echter niet te spreken over het gedrag van de supporters voor het duel met AEK Athene.

De verdediger onderbrak zijn warming-up voor het met 0-2 gewonnen duel om de fans op hun gedrag aan te spreken. Er werd tussen supporters van Ajax en AEK over en weer vuurwerk naar elkaar gegooid, al leek het geweld voornamelijk bij de Griekse fans vandaan te komen.

"Tijdens de wedstrijd heb ik echt niets te klagen gehad over de supporters, ze hebben ons geweldig gesteund. Maar wat ze daarvoor deden, kan niet", zei De Ligt tegen Veronica.

"Vechten moet door ons op het veld gebeuren, niet door supporters. Natuurlijk had dit ook invloed op ons. We hebben een jonge groep en je weet niet hoe iedereen reageert. Ik denk dat we dat nu uitstekend hebben gedaan, maar het had zo anders kunnen zijn."

'Gaan nu voor eerste plaats in poule'

Ondanks zijn kritische noot was De Ligt vooral trots op zijn elftal. "We zijn hier heel blij mee. Je werkt het hele seizoen toe naar de Champions League en als je nu al door bent, is dat genieten."

Ajax moet medio december nog één keer in actie komen in de groepsfase, als Bayern München op bezoek komt. "Die wedstrijd is belangrijk voor de eerste plek in de groep", wist De Ligt. "Als we die behalen, hebben we een betere uitgangspositie voor de achtste finales. We gaan er voor knokken."

De laatste keer dat Ajax de groepsfase van het miljoenenbal overleefde, was De Ligt pas zes jaar oud. "Dat is lang geleden, des te mooier dat we het nu halen."

