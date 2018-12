Arjen Robben heeft Bayern München dinsdag met twee fraaie goals langs Benfica geholpen in de Champions League: 5-1. Bayern bereikte daarmee definitief de knock-outfase. Ook Manchester City, Manchester United en Juventus verzekerden zich van overwintering.

Robben vestigde tijdens de openingsfase van Benfica-Bayern de aandacht op zich door eerst na een fraaie actie prachtig raak te schieten in de lange hoek en niet veel later ook hoog de korte hoek te vinden.

Met zijn doelpunten schaarde Robben zich in een bijzonder rijtje, want hij heeft nu in dertien Champions League-seizoenen gescoord. Alleen Ryan Giggs (in zestien seizoenen), Raúl (vijftien), Lionel Messi, Karim Benzema (beiden veertien) en Cristiano Ronaldo (dertien) hebben minimaal dat aantal bereikt.

De overige Bayern-treffers werden gemaakt door Robert Lewandowski (twee) en Franck Ribéry. Gedson Fernandes deed iets terug namens Benfica. Door de zege komt Bayern op dertien punten, waarmee het Ajax - dat eerder op de avond overwintering afdwong door een 0-2-zege bij AEK Athene - voorblijft. Benfica is zeker van de derde plek.

Memphis levert twee assists tegen Manchester City

In groep F bereikte City de achtste finales na een 2-2-gelijkspel bij Olympique Lyon, waar Memphis als basisspeler twee assists leverde en Kenny Tete inviel. Lyon leek ook op weg naar overwintering, maar moet toch nog aan de bak omdat Shakhtar Donetsk in een spectaculair duel op de valreep bij Hoffenheim won: 2-3. Taison maakte in extremis het winnende doelpunt.

City leidt met tien punten, voor Lyon (zeven), Shakhtar (vijf) en Hoffenheim (drie). Lyon en Shakhtar treffen elkaar in de laatste speelronde en strijden dus om een plek in de achtste finales.

Ook Juventus en United verder

Er vielen meer beslissingen, want in groep H zijn Juventus en United zeker van de volgende ronde. De 'Oude Dame' versloeg Valencia met 1-0 door een doelpunt van Mario Mandzukic en United rekende op de valreep af met Young Boys dankzij Marouane Fellaini (1-0).

Juventus leidt in de poule met twaalf punten, gevolgd door United (tien), Valencia (vijf) en Young Boys (één). Valencia gaat dus naar de Europa League.

Titelverdediger Real Madrid en AS Roma waren in groep G eerder op de avond zonder te spelen al zeker van een plek bij de laatste zestien. CSKA Moskou, de enige bedreiging in de strijd om een achtstefinaleticket, verloor thuis namelijk met 1-2 van Viktoria Plzen.

Later op de avond was Real door treffers van Gareth Bale en Lucas Vázquez met 0-2 te sterk voor Roma, waar Justin Kluivert en Rick Karsdorp invielen.

