Ajax heeft zich dinsdag voor het eerst in dertien jaar verzekerd van overwintering in de Champions League. De Amsterdammers wonnen in Griekenland met 0-2 bij AEK Athene en zijn daardoor zeker van minimaal de tweede plaats in de groep.

Ajax wist vooraf dat een zege in Griekenland zou volstaan om door te mogen in het miljoenenbal. Bij elk ander resultaat was de ploeg van trainer Erik ten Hag afhankelijk van het resultaat bij Bayern München-Benfica, dat later op dinsdag nog wordt gespeeld.

De zege van Ajax kreeg pas na rust gestalte. Halverwege de tweede helft bezegelde Dusan Tadic het duel door twee keer te scoren. Hij schoot eerst een strafschop raak en stond daarna aan het eind van een goed uitgespeelde aanval.

De laatste keer dat Ajax de groepsfase van de Champions League overleefde, was in het seizoen 2005/2006. De formatie ging direct daarna ten onder tegen Internazionale.

Warming-up verstoord door vuurwerk

De voorbereiding op het duel met AEK verliep niet vlekkeloos. Zo werden fans van Ajax tijdens de warming-up met vuurwerk bestookt, wat tot de nodige afleiding bij de spelers leidde. Aanvoerder Matthijs de Ligt onderbrak zijn voorbereiding zelfs even om het uitvak tot rust te manen.

Ajax, dat aantrad zonder de geschorste Nicolás Tagliafico en geblesseerde Hakim Ziyech, had voor rust veel de bal, maar liet aanvallend niet al te veel zien. Dat kwam ook doordat de Grieken zich massaal terugtrokken in het eigen strafschopgebied. Wel hoopte AEK er zo nu en dan via counters uit te komen, maar dat lukte eigenlijk maar zelden.

De ploeg van Ten Hag kreeg in de 27e minuut een uitgelezen kans om de score te openen. Frenkie de Jong schoot de bal over de defensie, waar David Neres geheel vrijstaand kon inkoppen. De Braziliaan raakte de bal echter slecht, waardoor doelman Vasilios Barkas weinig moeite met zijn poging had.

In de slotfase van de eerste helft was doelman André Onana eveneens op zijn post. De Kameroener reageerde alert, toen Ezequiel Ponce ineens voor zijn neus opdook. Hij redde eerst met zijn benen en voorkwam met een snoekduik dat AEK een herkansing kreeg.

Tadic schiet raak uit strafschop

Het spelbeeld veranderde na rust niet, al was het aan het begin van de tweede helft wel weer onrustig op de tribunes. Opnieuw klonken er knallen, omdat Ajax-fans met vuurwerk werden bekogeld door Griekse fans.

Omdat Ajax ook na rust niet echt gevaarlijk werd, bracht Ten Hag met Klaas-Jan Huntelaar een verse spits. Hij verving na een uur spelen de tegenvallende Kasper Dolberg. Nog geen minuut later lag de bal er al bijna in, maar had Donny van de Beek pech dat zijn punter op de paal belandde.

Vlak daarna zat het Ajax wel mee, toen de bal op de stip ging nadat Mirko Livaja hands maakte. De spits kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart, terwijl Ajax een uitgelezen kans kreeg om op voorsprong te komen. Tadic bleek vanaf 11 meter koelbloedig: 0-1.

Serviër zorgt ook voor tweede treffer

Tegen tien man had Ajax helemaal niets meer te vrezen. Na slordig balverlies van de Grieken mocht Neres alleen op de doelman af. Hij bediende Huntelaar, die eveneens het overzicht behield en de bal aflegde op Tadic. De Serviër schoot in een vrijwel leeg doel raak.

De Amsterdammers controleerden daarna de wedstrijd, zonder echt meer gevaarlijk te worden. Wel moest Onana in de slotfase nog redden op een schot van afstand van Lucas Boyé. Dat deed de Kameroener stijlvol.

Ajax speelt door de overwinning in de laatste groepswedstrijd tegen Bayern om de winst in de groep. Dat duel wordt op 12 december gespeeld.

