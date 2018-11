FC Barcelona-middenvelder Arturo Vidal hoopt dat hij woensdagavond met zijn ploeg vertrouwen kan tanken tegen PSV. De Spaanse topclub is al drie duels op rij zonder zege.

Barcelona speelde gelijk tegen Internazionale en Atlético Madrid en verloor van Real Betis. Het leidt tot druk op trainer Ernesto Valverde, maar Vidal benadrukt dat de spelers volop in zichzelf geloven.

"We zitten vol zelfvertrouwen en willen eerste worden in de groep, wat voor iets meer rust zou zorgen", zei de flamboyante Chileen dinsdag op de persconferentie in het Philips Stadion.

"Het klopt dat we relatief veel goals tegen krijgen, maar we werken eraan. We moeten verbeteren als we voor de prijzen mee willen doen. Het wordt een mooie wedstrijd tegen PSV, dat het goed doet in de Nederlandse competitie. Het zal moeilijk worden."

In eigen huis heeft PSV een gelijkspel of overwinning nodig om hoop te houden op de derde plek in poule B en daarmee overwintering in de Europa League. Met nog twee speelronden te gaan, is het gat met Tottenham drie punten.

Valverde wil eveneens eerste worden

Barcelona-coach Valverde sprak op zijn perspraatje in Eindhoven woorden van gelijke strekking. Hij wil met zijn ploeg eerste worden in groep B, waarmee waarschijnlijk een minder zware tegenstander wacht in de knock-outfase.

"We weten dat het verschil maakt of je als eerste of tweede eindigt in de groep. De manier om eerste te worden is PSV verslaan, dat een geweldig seizoen kent met een herkenbaar en saamhorig team. Een moeilijke tegenstander", aldus de Spanjaard.

Valverde kreeg net als Vidal de vraag hoe het komt dat Barcelona veel tegendoelpunten krijgt, maar de trainer van de vijfvoudig Champions League-winnaar was het daar niet helemaal mee eens.

"We krijgen te veel doelpunten tegen in de competitie, maar in de Champions League gaat het op dat gebied juist goed. We hebben veel gescoord en weinig tegen gekregen."

Barcelona zonder Cillessen en Suárez

Bij Barcelona ontbreken onder anderen doelman Jasper Cillessen en aanvaller Luis Suárez. Beide oud-Ajacieden kampen met een blessure en zijn in Spanje achtergebleven.

PSV-FC Barcelona begint woensdag om 21.00 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van de Tsjechische scheidsrechter Pavel Královec. Het eerste duel tussen beide ploegen eindigde in een 4-0-overwinning voor de Catalanen.

