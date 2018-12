Ajax begint dinsdag in het uitduel in de Champions League met Maximilian Wöber als vervanger van de geschorste Nicolás Tagliafico. Ook Donny van de Beek staat in Athene aan de aftrap.

Wöber begint links centraal in de verdediging, naast aanvoerder Matthijs de Ligt. Daley Blind verruilt zijn vaste plek in het centrum voor de linksbackpositie. Rechstback Noussair Mazraoui is de vierde verdediger. André Onana staat op doel.

Van de Beek kan ondanks een lichte blessure gewoon spelen. De middenvelder viel zaterdag tegen NAC Breda (0-3-zege) uit, maar is op tijd fit bevonden voor het duel. Hij vormt met Lasse Schöne en Frenkie de Jong het middenveld.

Voorin is David Neres wederom de vervanger van de geblesseerde Hakim Ziyech. De Braziliaanse vleugelspits krijgt in de aanval gezelschap van Kasper Dolberg en Dusan Tadic.

Ajax kan zich in Athene voor het eerst sinds het seizoen 2005/2006 plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Dan moet de ploeg van Erik ten Hag winnen. Bij puntenverlies is Ajax afhankelijk van het resultaat bij het duel tussen Bayern München en Benfica, dat pas om 21.00 uur wordt afgewerkt.

AEK-Ajax begint om 18.55 uur. Het duel in het Olympisch Stadion Spyridon Louis staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver.

Opstelling AEK: Barkas; Bakakis, Oikonomou, Chygrynskiy, Hult; Galo, Galanpoulos, Alef; Livaja, Ponce, Mantalos.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Wöber, Blind; Schöne, Van de Beek, De Jong; Neres, Dolberg, Tadic.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Bekijk het programma en de standen in de Champions League