ADO Den Haag heeft over het seizoen 2017/2018 een verlies van 3,1 miljoen euro geleden. De Eredivisie-club is desondanks optimistisch over het financieel herstel, omdat het verlies een stuk kleiner is dan verwacht.

De clubleiding had gerekend op een verlies van 4,5 miljoen euro. "Mede dankzij de Chinese grootaandeelhouder United Vansen zetten we sneller dan verwacht stappen in de richting van herstel", meldt ADO dinsdag op zijn website.

Het verlies over afgelopen seizoen is nagenoeg gelijk aan dat van het seizoen 2016/2017, toen 3,2 miljoen euro verlies werd geleden.

Om winst te boeken, is ADO ook de komende seizoen nog afhankelijk van de verkoop van spelers. Als grote bedragen uitblijven, staat United Vansen als grootaandeelhouder garant.

"United Vansen hecht eraan te blijven benadrukken dat ze aandeelhouder is van ADO Den Haag voor de lange termijn", aldus de club.

'Hebben gebouwd aan betere basis'

De opbrengsten over afgelopen seizoen stegen met 5 procent naar 16 miljoen euro. Door het uitbreiden en versterken van de selectie liepen de kosten echter ook met gelijke tred op.

"Dankzij de in het vooruitzicht gestelde kapitaalinjecties vanuit China heeft ADO in alle rust kunnen bouwen aan een verbetering van de financiële basis." De club stelt verder dat ADO dankzij de sportieve prestaties weer "leeft in de regio en daarbuiten". De Haagse ploeg werd zevende.

Sportief gezien kent ADO een wisselend seizoen. De ploeg van trainer Alfons Groenendijk was zaterdag concurrent PEC Zwolle met 2-3 de baas en is na dertien speelronden de nummer tien van de Eredivisie. Zondag gaan de Hagenaars om 12.30 uur op bezoek bij Ajax.

