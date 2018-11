De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol is een tuchtrechtelijk onderzoek gestart naar River Plate naar aanleiding van de rellen van afgelopen zaterdag. De club uit Buenos Aires krijgt 24 uur de tijd om te bewijzen dat het niets te maken heeft met de supportersrellen.

De tweede wedstrijd in de finale van de Copa Libertadores tegen aartsrivaal Boca Juniors werd zaterdag afgelast na een aanval op de teambus van Boca Juniors, waarbij meerdere spelers gewond raakten.

De bus werd onder meer met traangas bekogeld door supporters van River. De wedstrijd zou daarop op zondag worden gespeeld, maar werd alsnog tot nader order uitgesteld.

De Zuid-Amerikaanse bond wil snel een nieuwe datum vastleggen voor de return. Die zal hoogstwaarschijnlijk pas plaatsvinden na de G20-top van komende vrijdag en zaterdag in de Argentijnse hoofdstad. De eerste wedstrijd in de finale bij Boca eindigde in 2-2.

Argentijnse president haalt uit naar criminele supporters

De Argentijnse president Mauricio Macri haalde op televisie uit naar criminele supportersgroeperingen, genaamd Barras Bravas, die onder meer bekendstaan om het dealen van drugs en het afpersen van supporters.

"We verwerpen de maffia die vaak achter dit soort geweld zit", zei Macri. Hij pleit voor de invoering van een nieuwe wet die voetbalvandalen hard moet straffen.

Burgemeester Horacio Rodríguez Larreta van Buenos Aires sprak zondag al woorden van gelijke strekking. "Het gaat om een maffiabende die al meer dan vijftig jaar een rol speelt in het voetbal", zei hij. "Er zaten honderden mensen in het stadion die daar niet hadden mogen zijn en zij zijn verantwoordelijk voor de incidenten."

De Copa Libertadores is een jaarlijks toernooi voor clubs uit Zuid-Amerika, georganiseerd door de Conmebol.

Het is de eerste keer in de 58-jarige geschiedenis van de Copa Libertadores dat Boca Juniors en River Plate elkaar in de finale treffen. Boca won het toernooi zes keer en voor het laatst in 2007. River was drie keer de beste, waarvan de laatste keer in 2015