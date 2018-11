Manchester City hoopt zich dinsdag in de Champions League tegen Olympique Lyon te revancheren voor de 2-1-thuisnederlaag van eerder dit jaar tegen de Franse ploeg. City-coach Josep Guardiola was maandag op zijn persconferentie vol lof over Lyon-aanvallers Memphis Depay en Nabil Fekir.

"Lyon is een erg sterk en goed georganiseerd team", aldus de 47-jarige Guardiola. "Ik was in het eerste duel erg onder de indruk van hun manier van spelen, die erg op die van ons lijkt. Aanvallers Memphis en Fekir zijn moeilijk in toom te houden."

Fekir en Maxwell Cornet zorgden in september voor de doelpunten namens Lyon in Manchester. "Lyon was toen beter. We hebben het geprobeerd in de tweede helft, maar we slaagden er niet in om het duel te keren."

Na de nederlaag tegen Lyon won City twee keer van Shakthar Donetsk en versloeg het ook Hoffenheim in de Champions League, waardoor een gelijkspel voor de 'Citizens' volstaat voor plaatsing voor de achtste finales.

'Ons belangrijkste doel is nu kwalificeren'

Guardiola: "Ons belangrijkste doel is nu om ons te kwalificeren voor de knock-outfase. Natuurlijk gaan we tegen Lyon voor de winst, maar het is me als trainer in tien jaar Champions League nooit gelukt om drie uitwedstrijden te winnen. De Champions League is een zware competitie."

De Spaanse trainer vindt niet dat zijn ploeg door het hoge spelersbudget favoriet is om de Champions League uiteindelijk te winnen. "Zo werkt het niet. Niemand heeft de garantie op Champions League-winst. Mijn werk is om de spelers te overtuigen dat het mogelijk is."

De wedstrijd tussen Olympique Lyon en Manchester City begint dinsdag om 21.00 uur in het Parc Olympique Lyonnais.

