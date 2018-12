Coach Santiago Solari van Real Madrid heeft iedereen in Spanje opgeroepen om Sergio Ramos te beschermen. De verdediger zou volgens uitgelekte documenten van klokkenluidersplatform Football Leaks twee keer de dopingregels hebben overtreden.

De 32-jarige Ramos testte in 2017 na de gewonnen Champions League-finale tegen Juventus (4-1) naar verluidt positief op het middel dexamethasone. In april van dit jaar zou de Spanjaard bovendien zijn gaan douchen vóór een dopingtest, iets wat verboden is.

Solari twijfelt desondanks niet aan de onschuld van zijn aanvoerder. "Sergio Ramos is ten eerste een eerlijk man, maar ook een symbool voor Real Madrid, het Spaanse voetbal en de hele sportwereld", zei hij maandag op zijn persconferentie voor het Champions League-duel met AS Roma in Stadio Olimpico.

"Het lijkt mij vanzelfsprekend dat het ieders plicht is om hem te beschermen, ook van de media. Journalisten zijn er om de waarheid te zoeken. Als er valse informatie wordt gepubliceerd en iemand in zijn eer wordt aangetast, dan is de journalistiek verloren."

Real Madrid sprak eerder al zijn steun uit aan Ramos. De 161-voudig international van Spanje, die zelf vindt dat zijn reputatie beschadigd is, maakte afgelopen weekend bekend dat hij mogelijk juridische stappen gaat ondernemen.

Real kan overwintering veiligstellen bij Roma

Solari en Ramos richten zich nu vooral op het belangrijke Champions League-duel met Roma van dinsdagavond. Real wil zich in Rome graag revancheren voor de pijnlijke 3-0-nederlaag van zaterdag tegen Eibar.

"Dat was vanzelfsprekend een vervelende nederlaag, maar die wedstrijd ligt nu in het verleden", zei Solari, die sinds oktober trainer is na het ontslag van Julen Lopetegui. "Real Madrid toont na tegenslag altijd herstel en dat is waarom dit de grootste club ter wereld is."

Real is bij een zege op AS Roma zeker van overwintering in het miljoenenbal, maar ook een ander resultaat kan al genoeg zijn voor de 'Koninklijke'. Als de ploeg van Solari gelijkspeelt of verliest en CSKA Moskou niet van Viktoria Plzen wint (aftrap 18.55 uur), dan is Real ook al zeker van de achtste finales.

Roma, dat net als Real negen punten heeft in groep G, heeft aan een gelijkspel tegen de Madrilenen genoeg om een plek in de achtste finales veilig te stellen. De wedstrijd in Stadio Olimpico begint om 21.00 uur.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Champions League