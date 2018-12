De Argentijnse president Mauricio Macri pleit voor de invoering van een nieuwe wet die voetbalvandalen hard moet straffen. Hij roept het congres in zijn land maandag op snel met een wetsvoorstel te komen.

De oproep van Macri volgt op de chaos van afgelopen weekend in aanloop naar de return tussen aartsrivalen River Plate en Boca Juniors in de finale van de Copa Libertadores.

De spelersbus van Boca werd zaterdag met onder meer traangas bekogeld door supporters van River. Vervolgens werd de wedstrijd eerst met een dag uitgesteld, maar Boca wilde ook op zondag niet spelen.

Een boze Macri haalde op televisie uit naar criminele supportersgroeperingen, genaamd Barras Bravas, die onder meer bekendstaan om het dealen van drugs en het afpersen van supporters. "We verwerpen de maffia die vaak achter dit soort geweld zit", zei hij.

De president was verbolgen over het feit dat de 23 mensen die zaterdag werden aangehouden alweer op vrije voeten zijn. "Ik hoop dat we na deze schande een wet kunnen krijgen die wordt goedgekeurd tijdens extra zittingen van het congres."

Heenwedstrijd eindigde in 2-2

Burgemeester Horacio Rodríguez Larreta van Buenos Aires sprak zondag al woorden van gelijke strekking. "Het gaat om een maffiabende die al meer dan vijftig jaar een rol speelt in het voetbal", zei hij. "Er zaten honderden mensen in het stadion die daar niet hadden mogen zijn en zij zijn verantwoordelijk voor de incidenten."

Volgens de burgemeester was er sprake van een wraakactie. De politie viel vrijdag namelijk het huis binnen van de leider van de beruchte harde kern van River Plate en nam daarbij omgerekend ruim 230.000 euro en driehonderd tickets voor de finale in beslag.

Het eerste duel tussen Boca en River eindigde twee weken geleden in 2-2 in La Bombonera, het stadion van Boca Juniors. Die wedstrijd werd ook al met een dag uitgesteld, toen vanwege het slechte weer. De winnaar van de Copa Libertadores plaatst zich voor het WK voor clubs, waarvan onder meer Real Madrid als Champions League-houder al verzekerd is.

Het is de eerste keer in de 58-jarige geschiedenis van de Copa Libertadores dat Boca Juniors en River Plate elkaar in de finale treffen. Boca won het toernooi zes keer en voor het laatst in 2007. River was drie keer de beste, waarvan de laatste keer in 2015.

De rellen kwamen voor Macri op een bijzonder ongelukkig moment. In Argentinië is komende vrijdag een bijeenkomst van de landen van de G20.