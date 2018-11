FC Twente heeft maandagavond aansluiting gevonden met de bovenste ploegen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Marino Pusic was in Alkmaar met 1-2 te sterk voor Jong AZ.

In een vrij matige wedstrijd nam Twente een comfortabele voorsprong. Op slag van rust zorgde Tom Boere voor de openingsgoal en in de 79e minuut maakte Matthew Smith er 0-2 van.

Daarmee leek de overwinning binnen voor de club uit Enschede, maar in de absolute slotfase bracht AZ-aanvoerder Ferdy Druijf de spanning terug met een rake kopbal. Echt in gevaar kwam de zege van Twente desondanks niet meer.

De landskampioen van 2010 bezet dankzij de winst in het AFAS Stadion de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie met 29 punten uit vijftien duels.

Twente liep in op koplopers Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam en FC Den Bosch, die afgelopen weekend allemaal averij opliepen en op 32 punten staan. Nummer vier TOP Oss won van Go Ahead en heeft dertig punten.

Jong AZ beleeft een moeizaam seizoen. De ploeg staat zeventiende met negen punten. Spits Druijf maakte tegen Twente zijn dertiende competitietreffer, waarmee hij samen met Lars Veldwijk (Sparta) en Huseyin Dogan (TOP) topscorer van de Eerste Divisie is.

