AEK Athene-coach Marinos Ouzounidis hoopt dat zijn ploeg dinsdag tegen Ajax een einde kan maken aan een slechte reeks, maar de Griek beseft dat hij voor een lastige opgave staat en schat de Amsterdammers heel hoog in.

"Ajax is gewoon heel goed. Na de loting dacht ik dat Bayern München van een hoger niveau was, maar in de wedstrijden bleek dat Ajax de beste van allemaal is", zei Ouzounidis maandag op de persconferentie in Athene.

"Ze hebben een heel complete ploeg en hebben niet verloren in Lissabon en München. Desondanks moeten we in onze kansen geloven. We moeten tot het einde gefocust zijn, want fouten worden afgestraft. We moeten een resultaat halen om hoop op de derde plek te houden."

AEK is nog puntloos in groep E van de Champions League en verloor de eerste confrontatie met Ajax in Amsterdam met 3-0. Nummer drie Benfica heeft vier punten, waardoor overwintering in de Europa League met twee speelronden te gaan in theorie nog mogelijk is voor de Grieken.

De vijftigjarige Ouzounidis staat flink onder druk bij AEK, dat de laatste vier duels niet won en in de competitie slechts zevende staat. De uitnederlaag van zaterdag tegen Panetolikos (2-1) leidde tot flinke kritiek van de voorzitter.

'Belangrijkste is dat we positief blijven'

Ouzounidis is zich bewust van de situatie, maar gelooft in een ommekeer en hoopt dat de wedstrijd tegen Ajax in het Olympisch Stadion Spyridon Louis daar het begin van is.

"Het belangrijkste is dat we ons best blijven doen en positief blijven. We maken niet onze beste periode door, maar we willen allemaal het beste voor de ploeg. Iedereen is verantwoordelijk, dus ik als trainer ook. We willen steun van iedereen", zei hij.

"AEK is een heel grote club en vorig seizoen hebben we iets groots bereikt door na 24 jaar weer kampioen te worden. Dat moeten we niet vergeten. Het is niet eenvoudig om op zo'n niveau te blijven presteren. We hopen de fans snel weer blij te maken."

Ajax strijdt tegen AEK om een plek in de knock-outfase van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag is daar bij winst van verzekerd. Als er niet wordt gewonnen, is de missie alsnog geslaagd als Benfica later op de avond naast de zege grijpt op bezoek bij Bayern.

AEK-Ajax begint dinsdag om 18.55 uur. Het duel staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver. Bij Ajax ontbreken de geblesseerde Hakim Ziyech en de geschorste Nicolás Tagliafico.

