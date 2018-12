Ajax-trainer Erik ten Hag kan dinsdagavond tijdens het belangrijke Champions League-duel met AEK Athene over Donny van de Beek beschikken. De middenvelder heeft geen last meer van een lichte blessure.

Van de Beek moest zich zaterdag in het gewonnen uitduel met NAC Breda (0-3) laten wisselen vanwege een kwetsuur aan zijn bovenbeen, maar is daar dus van hersteld.

"We trainen met een fitte groep. Hij is beschikbaar", bevestigde Ten Hag maandagavond op de persconferentie voorafgaand aan de training in Athene.

Ajax is bij een zege op AEK zeker van de knock-outfase van de Champions League. Als er niet wordt gewonnen, dan is overwintering alsnog een feit als Benfica later op de avond niet wint op bezoek bij Bayern München.

Ten Hag wil zich echter niet bezighouden met de wedstrijd in München. "We moeten onverstoorbaar en stoïcijns zijn. We moeten niet afhankelijk zijn van andere ploegen", benadrukte de Ajax-coach.

De Jong ziet overwintering als 'mooi begin'

Middenvelder Frenkie de Jong schoof ook aan bij het persmoment en benadrukte dat er bij Ajax geen verzadiging zal zijn als dinsdag de volgende ronde van de Champions League wordt bereikt.

"Het zou een mooi begin zijn. Je kunt niet zeggen dat het Champions League-seizoen geslaagd is als je er nog mee bezig bent. We zijn goede op weg en als we doorgaan, zou het een mooie stap zijn."

In de jacht op een ticket voor de knock-outfase van de Champions League kan Ten Hag in Griekenland niet beschikken over Hakim Ziyech en Nicolás Tagliafico. Spelmaker Ziyech heeft een blessure en linksback Tagliafico is geschorst.

AEK-Ajax begint dinsdag om 18.55 uur. Het duel in het Olympisch Stadion Spyridon Louis staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver.

