Ajax hoopt dinsdagavond tegen AEK Athene voor het eerst in zeven jaar een uitoverwinning te boeken in het hoofdtoernooi van de Champions League. Als de Amsterdammers winnen in Griekenland, dan is overwintering in het miljoenenbal een feit.

De laatste zege op vreemde bodem in de Champions League dateert van 18 oktober 2011, toen Dinamo Zagreb met 0-2 werd verslagen. Derk Boerrigter en Christian Eriksen waren toen na rust trefzeker namens Ajax.

Sindsdien bleef de 33-voudig landskampioen twaalf keer op rij zonder uitzege in het belangrijkste Europese clubtoernooi. Er werd zes keer gelijkgespeeld en net zo vaak verloren.

Na de winst in Zagreb volgden uitduels zonder winst tegen Olympique Lyon (0-0), Borussia Dortmund (1-0), Manchester City (2-2), Real Madrid (4-1), FC Barcelona (4-0), Celtic (2-1), AC Milan (0-0), APOEL Nicosia (1-1), opnieuw Barcelona (3-1), Paris Saint-Germain (3-1), Bayern München en Benfica (allebei 1-1).

Als Ajax dinsdag ook in Athene niet wint, dan kan de ploeg van coach Erik ten Hag later op de avond mogelijk alsnog zeker zijn van overwintering. Voor dat scenario moet Bayern München thuis winnen of gelijkspelen tegen Benfica. Die wedstrijd begint om 21.00 uur.

Ajax presteert goed tegen Griekse clubs

De geschiedenis tegen Griekse clubs biedt Ajax hoop, want in alle acht ontmoetingen in diverse Europese competities werd nog nooit verloren. De laatste vier wedstrijden tegen een opponent uit Griekenland leverden zelfs winst op.

De reeks van vier overwinningen begon op 3 augustus 2016, toen PAOK Saloniki in de voorronde van de Champions League met 1-2 opzij werd gezet. In datzelfde seizoen leidden de twee confrontaties met Panathinaikos in de groepsfase van de Europa League ook tot een zege (1-2 en 2-0) en dit seizoen werd AEK in de Johan Cruijff ArenA met 3-0 verslagen.

AEK kent bovendien een beroerde balans tegen Nederlandse clubs. In elf ontmoetingen werd namelijk slechts één overwinning geboekt. Dat was op 21 oktober 1992, toen het 1-0 werd tegen PSV in de tweede voorronde van de Champions League.

Als de twaalfvoudig kampioen van Griekenland die slechte reeks verlengt tegen Ajax, betekent dat ook een mooie mijlpaal voor Ten Hag. Hij mag zich dan na Louis van Gaal in 1994 de tweede Ajax-trainer noemen die ongeslagen blijft in zijn eerste vijf Champions League-duels.

Ajax zonder Ziyech en Tagliafico

In de jacht op een ticket voor de knock-outfase van de Champions League kan Ten Hag in Griekenland niet beschikken over Hakim Ziyech en Nicolás Tagliafico. Spelmaker Ziyech heeft een blessure en linksback Tagliafico is geschorst.

Donny van de Beek kan daarentegen wél spelen. De middenvelder viel zaterdag uit met een lichte blessure tegen NAC Breda (0-3-zege), maar is fit voor de wedstrijd in Athene.

AEK-Ajax begint dinsdag om 18.55 uur. Het duel in het Olympisch Stadion Spyridon Louis staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver.

