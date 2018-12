Darryl Lachman is maandag uit de selectie gezet door PEC Zwolle-trainer John van 't Schip. De verdediger is tot de winterstop niet meer welkom vanwege "onprofessioneel" gedrag.

Lachman moest zaterdag in de slotfase van de wedstrijd tegen ADO Den Haag (2-3-nederlaag) invallen om zijn geblesseerde ploeggenoot Thomas Lam te vervangen. Hij stond echter niet op tijd klaar langs de zijlijn, waardoor het spel werd hervat en Zwolle met tien man uit een hoekschop de winnende treffer incasseerde.

"Als er wordt aangegeven dat spelers moeten warmlopen omdat er iemand geblesseerd is, dan moeten ze al weten dat de kans bestaat dat ze snel in gaan vallen. Dat geldt voor elke speler", zei Van 't Schip na de wedstrijd tegen De Stentor.

"Als je dan geroepen wordt om in te vallen, moet je binnen een halve minuut klaar zijn. Dat was nu niet aan de orde. Het is logisch dat er daarna over en weer woorden vallen in de kleedkamer. Het is niet professioneel. Laat ik het daarbij houden."

Stand onder in de Eredivisie 13. Willem II 13-13 (21-26)

14. FC Emmen 13-13 (15-28)

15. PEC Zwolle 13-11 (14-24)

16. FC Groningen 13-10 (12-24)

17. De Graafschap 13-10 (12-31)

18. NAC Breda 13-8 (13-30)

Lachman speelde dit seizoen negen duels voor PEC

De 29-jarige Lachman moet zich tot de winterstop melden bij Jong PEC Zwolle. De international van Curaçao keerde afgelopen zomer terug in Zwolle, waar hij tussen 2011 en 2014 ook al speelde. Sindsdien kwam Lachman uit voor FC Twente en Sheffield Wednesday.

Dit seizoen speelde Lachman negen competitieduels voor PEC, dat tegen ADO zijn derde nederlaag op rij leed. De ploeg is daardoor afgezakt naar de vijftiende plek op de ranglijst en heeft maar drie punten voorsprong op hekkensluiter NAC Breda.

Zaterdag speelt PEC uit tegen De Graafschap. De wedstrijd op De Vijverberg begint om 19.45 uur.

