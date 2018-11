Ajax is maandag zonder Hakim Ziyech naar Athene vertrokken voor het Champions League-duel met AEK. De middenvelder is nog niet hersteld van de verrekking ​aan de binnenkant van zijn rechterknie.

De 25-jarige Ziyech liep de kwetsuur vorige week op tijdens een interland van Marokko tegen Kameroen (2-0). Trainer Erik ten Hag had nog een sprankje hoop dat de spelmaker de wedstrijd tegen AEK van dinsdag zou halen, maar dat is dus niet het geval.

Ook Nicolás Tagliafico kan niet in actie komen tegen de Grieken. De Argentijnse linksback kreeg begin november in de uitwedstrijd tegen Benfica (1-1) zijn derde gele kaart in de groepsfase en is geschorst.

Donny van de Beek maakt wel deel uit van de twintigkoppige selectie van Ten Hag. De 21-jarige middenvelder raakte zaterdag in de uitwedstrijd tegen NAC Breda (0-3) licht geblesseerd en werd halverwege uit voorzorg naar de kant gehaald.

Ajax kan ticket voor knock-outfase veiligstellen

Ajax kan dinsdag al een ticket voor de knock-outfase van de Champions League veiligstellen. De Amsterdammers hebben aan een zege op AEK genoeg om te overwinteren in het miljoenenbal.

Ook als Benfica niet wint op bezoek bij Bayern München, dat met tien punten uit vier duels aan kop gaat in groep E, is Ajax zeker van de achtste finales. Die wedstrijd in de Allianz Arena begint dinsdag om 21.00 uur.

Bij AEK-Ajax, dat onder leiding staat van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver, klinkt het eerste fluitsignaal om 18.55 uur. Het eerste duel tussen de twee ploegen eindigde in een 3-0-zege voor de ploeg van Ten Hag.

De laatste keer dat Ajax de laatste zestien in de Champions League bereikte, was in het seizoen 2005/2006. De Amsterdammers werden in die fase van het toernooi uitgeschakeld door Internazionale.

Stand in groep E 1. Bayern München - 10 punten (7-1)

2. Ajax - 8 punten (6-2)

3. Benfica - 4 punten (4-6)

4. AEK Athene - 0 punten (2-10)

