Lasse Schöne benadrukt dat Ajax ondanks de goede uitgangspositie waarin het zich bevindt nog niet zeker is van de knock-outfase van de Champions League. De middenvelder heeft er wel alle vertrouwen in dat de Amsterdammers dat dinsdag kunnen bewerkstelligen in de vijfde groepswedstrijd op bezoek bij AEK Athene.

"We hebben in het verleden al een paar keer in Griekenland gespeeld. Het is daar gewoon moeilijk voetballen in die heksenketels. Dat zag je ook aan Benfica. Die wonnen er ook nog maar net met 2-3", zegt Schöne in gesprek met NUsport.

Ajax lijkt overwintering in het grootste Europese clubtoernooi nauwelijks meer te kunnen ontgaan. De ploeg van trainer Erik ten Hag is bij een zege op AEK Athene - de huidige nummer zeven in Griekenland - zeker van de knock-outfase, maar dat is ook al het geval als Benfica niet weet te winnen bij Bayern München.

Schöne wil dat er niet te makkelijk wordt gedacht over dat laatste scenario."Bayern speelde volgens mij ook zaterdag weer gelijk tegen Fortuna Düsseldorf (3-3, red.). Ze steken niet in de allerbeste vorm en daarnaast is Benfica ook gewoon een goede ploeg."

"Ik heb liever dat wij zelf van AEK Athene winnen en niet dat we de hulp van Bayern München nodig hebben. Dat zou toch veel leuker zijn? Maar goed, we moeten eerst gewoon naar onszelf kijken en niet bezig zijn met wat er op het andere veld gebeurt."

Ajax kan voor het eerst sinds 2005/2006 overwinteren

Ajax zette drie weken geleden een grote stap richting de volgende ronde door in Portugal met 1-1 gelijk te spelen tegen Benfica. De spelers en technische staf vierden na afloop uitgebreid feest met het uitvak, wat deed vermoeden dat ze dachten dat ze er al waren.

"Dat was absoluut niet zo. We waren gewoon heel blij. Het was immers een belangrijk punt dat we pakten. Maar niemand binnen de spelersgroep denkt dat we er al zijn. We zijn er nog niet, maar hebben wel alles in eigen hand", aldus Schöne, die deze week zijn contract in Amsterdam met een jaar verlengde.

Ajax kan zich pas voor het eerst sinds het seizoen 2005/2006 plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. De recordkampioen van Nederland werd bij de daaropvolgende vijf deelnames telkens uitgeschakeld in de groepsfase.

Schöne ziet huidige poule als belangrijk voordeel

"Dat het ons dit jaar wellicht wel lukt, heeft ook met de poule te maken. Een paar jaar geleden werden we nog gekoppeld aan Real Madrid, Manchester City en Borussia Dortmund. Dat is toch wel iets anders", geeft Schöne aan.

"Maar aan de andere kant hebben wij nu een ploeg die weet wat het is om twee wedstrijden in een week te spelen. Ik denk dat je dat ook kan zien. We verspeelden vroeger vaak punten in de competitie na een Europees duel. Dat doen we dit jaar niet. We zijn een stuk volwassener geworden."

AEK Athene-Ajax en Bayern München-Benfica beginnen dinsdag op twee verschillende tijdstippen. AEK Athene en Ajax trappen om 18.55 uur af in Olympisch Stadion Spyridon Louis en daarna doen Bayern München en Benfica dat om 21.00 uur in de Allianz Arena.

