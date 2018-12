Maurice Steijn is voorlopig niet van plan naar Zeist af te reizen voor beroepszaken bij de tuchtcommissie van de KNVB. Volgens de trainer van VVV-Venlo is dat zinloos vanwege willekeur bij het bepalen van de strafmaat.

Aanleiding voor de woede bij Steijn is de handelswijze van de tuchtcommissie na een rode kaart voor verdediger Roel Janssen eerder deze maand na een overtreding op Alexander Bannink in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (1-1).

De trainer weigerde daarom zondag zijn mening te geven over het al dan niet terecht van het veld sturen van Peter van Ooijen in de slotfase van het Eredivisie-duel tussen VVV en AZ.

"Ik heb besloten om daar helemaal niks meer over te zeggen", zei een boze Steijn tegen de NOS. "De tuchtcommissie gebruikte na de rode kaart tegen Emmen mijn woorden om Janssen vier duels schorsing te geven, terwijl te pas en te onpas spelers worden vrijgesproken."

"Als ik zeg dat ik de tackle van Janssen onbesuisd vind en dom, maar niet met de intentie om iemand te blesseren, gebruikt de tuchtcommissie mijn woorden om Janssen zwaarder te straffen. Terwijl ik zie dat andere spelers, zelfs na het slaan van een tegenstander, niet worden geschorst."

Steijn ziet dat topclubs wel gehoor vinden in Zeist

De coach van de huidige nummer zeven van de Eredivisie is dan ook niet meer van plan zijn gezicht te laten zien in Zeist bij beroepszaken en volgens hem denkt manager Stan Valckx daar hetzelfde over. Het aantekenen van beroep zou verspilde moeite zijn.

"Als VVV hebben we besloten dat we niet meer naar Zeist gaan, wat de strafmaat ook is. Als VVV zijn we toch kansloos. Er is sprake van willekeur."

Volgens Steijn vinden met name de topclubs een gewillig oor bij de tuchtcommissie. "Feyenoord is een goed voorbeeld, die hebben zo'n goede advocaat en krijgen bijna altijd vrijspraak. Dat is ons niet gegund. Naar een clubje van ons niveau wordt niet omgekeken."

VVV ondervond tegen AZ geen nadeel van het numerieke ondertal. Ondanks de rode kaart in blessuretijd voor Van Ooijen sleepten de Limburgers vlak voor het laatste fluitsignaal een 2-2-gelijkspel uit het vuur.

