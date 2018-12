Luiz Felipe Scolari heeft zondag een prijs toegevoegd aan zijn erelijst. De zeventigjarige Braziliaanse voetbaltrainer won met Palmeiras de Braziliaanse titel.

Palmeiras won de uitwedstrijd tegen Vasco da Gama met 1-0 en is één speelronde voor het einde van de competitie niet meer in te halen door de concurrentie.

Scolari bezorgde Brazilië in 2002 de vijfde en vooralsnog laatste wereldtitel. Hij was ook bondscoach in 2014, toen de Zuid-Amerikanen in eigen land in de halve finale met liefst 7-1 van Duitsland verloren. Verder was hij onder meer bondscoach van Portugal en trainer van Chelsea.

Scolari begon in juli dit jaar als hoofdcoach van Palmeiras, dat op dat moment zevende stond op acht punten van de lijstaanvoerder. Voor de club uit São Paulo is het de achtste Braziliaanse titel.