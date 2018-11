Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hield ondanks de 1-0-zege geen goed gevoel over aan de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Hij zag zijn ploeg alleen in de eerste twintig minuten een redelijk niveau halen.

"Daarin lieten we het voetbal zien dat we willen spelen. We creëerden kans op kans. Maar daarna was het heel matig", zei Van Bronckhorst voor de camera van FOX Sports.

Feyenoord nam in de sterke openingsfase de leiding via Jens Toornstra, die een lange bal van Jordy Clasie met zijn borst controleerde en vervolgens doelman Sergio Padt kansloos liet met een prachtige volley in de verre hoek.

"We kwamen verdiend op voorsprong en hadden de wedstrijd in die fase al kunnen beslissen. Maar na de eerste twintig minuten was ons voetbal niet goed meer", erkent Van Bronckhorst.

"Ik heb daar niet echt een verklaring voor. Dat is altijd moeilijk te verklaren in het voetbal. We gaan de komende dagen de beelden terugkijken en die voorleggen aan de spelers."

Feyenoord speelt volgende week topper tegen PSV

Feyenoord speelt volgende week zondag in eigen huis de topper tegen PSV en moet dan winnen om de titelaspiraties nog enigszins in leven te houden.

"We zullen dan negentig minuten het niveau moeten halen dat we nu in de eerste twintig minuten lieten zien. Want als we daar geen vervolg aan geven, gaan we geen goed resultaat halen."

Van Bronckhorst wilde niet ingaan op vragen over zijn aflopend contract. Hij gaat in de winterstop praten met de clubleiding over eventuele verlenging.

"Maar zeker tot aan de winterstop telt maar één ding en dat is steeds de volgende wedstrijd weer winnen. Om te beginnen dus tegen PSV."

Feyenoord heeft als nummer drie liefst dertien punten achterstand op PSV en acht punten op runner-up Ajax, maar de Rotterdammers hebben daarentegen wel een duel tegoed.

