De vrouwen van Arsenal hebben ook hun negende competitiewedstrijd gewonnen. Dat was vooral te danken aan de Nederlandse internationals, die in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion goed waren voor drie doelpunten.

Arsenal kwam nog wel op achterstand, toen keeper Sari van Veenendaal al in de openingsfase werd gepasseerd.

Vivianne Miedema schoot daarna de gelijkmaker binnen, waarna verdediger Dominique Bloodworth-Janssen snel daarna voor 2-1 zorgde.

Nog vóór rust was ook de derde treffer van Nederlandse makelijk een feit. Danielle van de Donk kopte een voorzet van Beth Mead binnen. Die was in de slotfase zelf verantwoordelijk voor de 4-1.

Arsenal gaat door de zege soeverein aan kop in de Women's Super League. De voorsprong op achtervolger Manchester City bedraagt zes punten. Arsenal kreeg bovendien pas vijf treffers tegen.

Van der Gragt valt uit bij rentree

Stefanie van der Gragt raakte bij haar rentree in de basis bij FC Barcelona opnieuw geblesseerd. De verdediger kwam dit seizoen vanwege een knieblessure al amper in actie en raakte wederom gekwetst aan het gewricht.

De international ging in het bekerduel met Espanyol na ruim twintig minuten naar het gras. Ze greep naar haar linkerknie en verliet met tranen in haar ogen het veld.

Van der Gragt was bezig aan haar tweede duel voor FC Barcelona, nadat ze deze zomer overkwam van Ajax. Eerder deze week maakte ze als invaller haar debuut.

Mocht Van der Gragt wederom forse schade in haar knie hebben, dan komt het WK van komende zomer in gevaar. Op het toernooi in Frankrijk hoopt Oranje zich voor de Olympische Spelen te plaatsen.