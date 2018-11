Sevilla is de nieuwe koploper in de Spaanse Primera Division. Met invaller Quincy Promes werd zondag de thuiswedstrijd tegen Real Valladolid met 1-0 gewonnen. Napoli verspeelde dure punten in de Italiaanse titelstrijd.

Sevilla profiteerde met de nipte thuiszege optimaal van het gelijkspel van zaterdag tussen Atlético Madrid en FC Barcelona (1-1). De Andalusiërs hebben na dertien wedstrijden 26 punten en houden daarmee Barcelona (25), Atlético (24) en Alavés (23) achter zich.

André Silva maakte na een half uur spelen het enige doelpunt. De Portugees kon eenvoudig binnenkoppen na knap voorbereidend werk van Pablo Sarabia, die zijn tegenstander dol draaide en een prima voorzet afleverde.

Promes mocht pas in de 88e minuut nog invallen, toen Sarabia een publiekswissel kreeg. De Nederlander, die maandag nog scoorde voor Oranje in de Nations League tegen Duitsland (2-2), startte bij de Spaanse club pas twee keer in de basis.

Napoli raakt achterop bij Juventus

In Italië bleef Napoli, de nummer twee van de Serie A, thuis tegen hekkensluiter Chievo steken op 0-0. Het verschil met koploper Juventus is daardoor na dertien speelronden al opgelopen tot acht punten. Juventus won zaterdag met 2-0 van SPAL.

Chievo begon het seizoen met drie strafpunten. Trainer Gian Piero Ventura vertrok twee weken terug en de eerste wedstrijd onder opvolger Domenico Di Carlo leverde direct een stuntje op. Napoli liet veel kansen onbenut en kwam voor de eerste keer dit seizoen in competitieverband niet tot scoren.

Hateboer en Marten de Roon leden een pijnlijke nederlaag met Atalanta Bergamo. Op bezoek bij Empoli werd een riante voorsprong compleet uit handen gegeven: 3-2.

Hateboer, twee weken geleden al trefzeker tegen Internazionale (4-1-winst) leek de bezoekers de winst te bezorgen toen hij er vijf minuten voor rust 0-2 van maakte. Zeven minuten eerder had zijn ploeggenoot Remo Freuler de score geopend.

Degradatiekandidaat Empoli kwam sterk terug dankzij twee goals van Antonino La Gumina (42e en 77e minuut). Diep in blessuretijd bezorgde Matías Silvestre de thuisploeg zelfs de volle buit, waardoor Atalanta blijft steken op de negende plaats in de Serie A.

Arsenal boekt moeizame uitzege

In Engeland hield Arsenal de aansluiting met de top vier in de Premier League. De ploeg van trainer Unai Emery boekte zondag een zwaarbevochten 1-2-uitzege bij Bournemouth, waar Nathan Aké in de basis stond.

Arsenal kwam in het Vitality Stadium na precies een half uur spelen op voorsprong door een eigen doelpunt van Jefferson Lerma. Bournemouth, dat op een knappe achtste plaats staat in de Premier League, kwam dankzij Joshua King op slag van rust langszij.

De overwinning voor Arsenal kwam er uiteindelijk alsnog. Halverwege de tweede helft gleed Pierre-Emerick Aubameyang na een assist van Sead Kolasinac de 1-2 binnen. Met acht treffers in dertien wedstrijden is de Gabonees nu samen met Sergio Agüero van Manchester City topscorer van de Premier League.

Arsenal blijft ondanks de zege steken op de vijfde plaats, maar sluipt wel drie punten dichter bij Chelsea, dat zaterdag met 3-1 verloor bij Tottenham Hotspur. Koploper Manchester City heeft acht punten meer dan 'The Gunners'. Liverpool en Tottenham zijn de nummers twee en drie.

Een plaats in de top vier van de Premier League levert een ticket op voor de groepsfase van de Champions League. De afgelopen twee seizoenen viel Arsenal buiten de boot en moest het genoegen nemen met Europa League-voetbal.

Onderin boekte Terence Kongolo met Huddersfield Town de tweede overwinning van dit seizoen. Bij het gepromoveerde Wolverhampton Wanderers won de ploeg van manager David Wagner met 0-2. Huddersfield Town verliet daardoor de laatste plaats en gaf die weer over aan Fulham.

Klaassen ontsnapt met Werder aan nederlaag

In Duitsland ontsnapte Davy Klaassen op het nippertje aan de vierde competitienederlaag op rij. Pas in blessuretijd poetste de Zweed Ludwig Augustinsson een 1-0-achterstand uit bij SC Freiburg weg: 1-1.

De thuisclub was vlak voor rust op voorsprong gekomen door een benutte penalty van Luca Waldschmidt. Werder Bremen, waar Klaassen de hele wedstrijd meespeelde, zag de jacht op de gelijkmaker in de 92e minuut beloond worden.

Werder Bremen begon prima aan het seizoen in de Bundesliga, maar is door een slechte serie gezakt naar de zevende plaats. Freiburg is de nummer elf. Koploper in Duitsland is Borussia Dortmund, met dertig punten uit twaalf wedstrijden. Nummer twee Borussia Mönchengladbach, dat Hannover 96 met 4-1 versloeg, volgt op vier punten.

Marseille wint zonder geblesserde Strootman

In Frankrijk steeg Olympique Marseille naar de vijfde plaats gestegen. De verliezend finalist van de Europa League won de uitwedstrijd tegen Amiens met 1-3.

Kevin Strootman deed niet mee bij Marseille. De Nederlandse middenvelder kreeg tijdens de warming-up last van zijn rug en was niet fit genoeg om te spelen. Morgan Sanson nam zijn plaats in.

Amiens kwam in de achtste minuut op voorsprong door een doelpunt van Bakaye Dibassy. Florian Thauvin maakte voor rust gelijk en nam in de 80e minuut ook de tweede treffer van Marseille voor zijn rekening. In blessuretijd zorgde Thauvin met zijn derde treffer alsnog voor de 1-3

Koeman niet meer ongeslagen met Fenerbahçe

In Turkije leed Erwin Koeman in zijn vierde wedstrijd als eindverantwoordelijke bij Fenerbahçe voor het eerst een nederlaag. De trainer, die promoveerde tot hoofdcoach na het vertrek van Phillip Cocu, zag zijn ploeg met 2-1 verliezen bij Trabzonspor.

In de eerste helft kon Koeman nog opgelucht ademhalen toen zijn doelman Harun Tekin een strafschop van de Colombiaan Hugo Rodallega tegenhield. Vlak na rust was het alsnog raak voor Trabzonspor via de Tsjech Filip Novak. In de 75e minuut verdubbelde de Argentijn José Sosa de voorsprong. Zeven minuten later maakte de Zwitser Michael Frey het weer spannend in Trabzon.

Fenerbahçe startte onder leiding van Koeman met een 2-2 gelijkspel in de derby tegen en bij Galatasaray. Daarna volgde een winstpartij op Anderlecht in de Europa League (2-0) en een 2-0-zege op Alanyaspor.

'Fener' staat net boven de degradatiestreep op de vijftiende plaats (13 punten uit 13 wedstrijden). Trabzonspor heeft zes punten meer.

