AZ heeft zondag in de strijd om de vierde plek in de Eredivisie punten verspeeld bij VVV-Venlo (2-2). Vitesse en FC Utrecht wonnen wel, waardoor de Arnhemmers op doelsaldo vierde staan.

Vitesse was in Tilburg met 1-3 te sterk voor Willem II en de Domstedelingen wonnen voor eigen publiek met 5-0 van De Graafschap. AZ verspeelde daarna in blessuretijd punten tegen tien man van VVV.

De formatie van coach John van den Brom kwam in Venlo al vroeg op voorsprong, nadat de bal op de stip ging na een overtreding van Jerold Promes op Albert Gudmundsson, die vlak daarvoor al de paal had geraakt. Teun Koopmeiners wist wel raad met het buitenkansje en stuurde VVV-doelman Lars Unnerstall de verkeerde hoek in.

Binnen het kwartier werd het zelfs 0-2, nadat Oussama Idrissi zich op knappe wijze had vrijgespeeld. De vleugelspits schoot de bal vervolgens laag over de grond in de verre hoek.

VVV met tien man naar punt

AZ nam daarna wat gas terug en dat bood VVV de kans om terug in het duel te komen. Peniel Mlapa rende de hele AZ-defensie eruit na een dieptepass van Ralf Seuntjens en passeerde AZ-doelman Marco Bizot. Guus Til had vervolgens pech dat hij met zijn schot de lat raakte.

De Alkmaarders leken de zege binnen te hebben, ook omdat VVV Peter van Ooijen met een rode kaart verloor. De middenvelder ging hard door op Adam Maher.

Invaller Patrick Joosten gaf VVV in blessuretijd alsnog reden tot juichen door de 2-2 te maken. Zijn doelpunt werd in eerste instantie nog afgekeurd wegens buitenspel, maar de na raadplegen van de VAR kon de treffer gevierd worden.

Vitesse bij rust al ruim voor

Vitesse koesterde bij rust al een marge van drie treffers in het Koning Willem II Stadion door doelpunten van Matús Bero, Oussama Darfalou en Bryan Linssen. Fran Sol deed vlak voor tijd nog iets terug door een strafschop te benutten.

Door de zesde zege van het seizoen blijft Vitesse stevig in de subtop staan. De ploeg van trainer Leonid Slutsky stijgt ten koste van Heracles Almelo zelfs naar de vierde plaats in de Eredivisie (21 om 20 punten).

Willem II blijft in de onderste regionen hangen. De ploeg van trainer Adrie Koster, die twee weken geleden bij PEC Zwolle (2-3) de eerste competitiezege sinds 26 augustus boekte, staat dertiende met dertien punten.

Linssen kopt raak in Tilburg

Willem II leek al snel aan een kansloze missie bezig tegen Vitesse, dat na dertien minuten de score opende. Darfalou tikte de bal met zijn hak terug op Bero, die de bal feilloos in de verre hoek werkte.

In de laatste tien minuten van de eerste helft liep Vitesse verder weg bij Willem II, dat zich weinig voor het vijandelijke doel liet zien. Een schot van Bero werd nog ternauwernood van de lijn gehaald, maar Darfalou kon daarna simpel binnentikken.

Bryan Linssen tekende één minuut voor rust de 0-3 aan door een vrije trap van Martin Ödegaard binnen te koppen. Willem II toonde zich na rust dreigender, maar de gewenste snelle treffer bleef uit. Sol maakte in de 86e minuut wel de 1-3 door een penalty binnen te schieten, maar dat doelpunt kwam veel te laat om nog een ommekeer te bewerkstelligen.

FC Utrecht ook snel in veilige haven

Net als Vitesse was FC Utrecht al snel in veilige haven tegen De Graafschap (5-0). Het stond na 45 minuten 3-0 door doelpunten van Sander van de Streek, Willem Janssen en Gyrano Kerk.

Nick Venema vergrootte de marge tien minuten voor tijd naar vier en zorgde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd ook voor de 5-0. De spits was dinsdag namens Jong FC Utrecht nog driemaal trefzeker tegen Jong Ajax.

Utrecht herstelde zich zo snel van de dure nederlaag van vorige week tegen concurrent Vitesse, dat met 2-1 te sterk was. Beide ploegen hebben 21 punten uit dertien wedstrijden, maar Vitesse geniet een beter doelsaldo.

De Graafschap moest al snel aan damage control doen in Stadion Galgenwaard.

Kerk tekent voor mooiste treffer

De Graafschap moest al snel aan damage control doen in Stadion Galgenwaard. De ploeg uit Doetinchem stond al na veertien minuten op achterstand door een raak schot van Van de Streek, waarna Janssen drie minuten later de 2-0 binnen kopte.

De mooiste treffer van de eerste helft kwam op naam van Kerk. De spits werkte na 24 minuten een vrije trap van Oussama Tannane met zijn hak in de verre hoek en bepaalde de ruststand zo op 3-0.

Net als bij Willem II-Vitesse bleven de doelpunten in de tweede helft lange tijd uit, maar invaller Venema liet het thuispubliek in de laatste tien minuten alsnog twee keer juichen. De spits werkte een bal op fraaie wijze via de binnenkant van de paal binnen en schoot in de 89e minuut van dichtbij de 5-0 binnen.

