Excelsior heeft zondag goede zaken gedaan in de Eredivisie. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart won door een laat doelpunt met 1-2 van FC Emmen en boekte de eerste uitzege sinds 25 augustus.

Anco Jansen hielp Emmen vlak na rust nog wel op voorsprong aan de Oude Meerdijk. Excelsior-middenvelder Ali Messaoud trok de stand niet veel later weer gelijk en Ryan Koolwijk tekende in de 89e minuut voor de winnende treffer.

Koolwijk voorkwam daarmee dat Excelsior voor de vierde wedstrijd op rij zonder zege bleef. De Kralingers, die de de laatste weken verloren van De Graafschap (4-1), FC Groningen (2-4) en Ajax (1-7), staan nu elfde met vijftien punten.

Emmen, dat twee punten minder heeft en veertiende staat, verzuimde juist zijn ongeslagen reeks te vervolgen. De laatste keer dat de ploeg van trainer Dick Lukkien een competitiewedstrijd verloor, was op 20 oktober bij PSV (6-0).

Twee kopdoelpunten in tweede helft

In een matige eerste helft waren de kansen op één hand te tellen. Emmen was voor eigen publiek het meest dreigend, maar verder dan twee afstandsschoten van Glenn Bijl (redding Sonny Stevens en naast) kwam de thuisploeg lange tijd niet.

Vlak na rust was het alsnog raak voor Emmen, dat gretig aan de tweede helft begon. Aanvoerder Jansen stond op de juiste plek om een voorzet van Caner Cavlan in de verre hoek binnen te koppen. Emmen bleef daarna aandringen, maar het was Excelsior dat de gelijkmaker aantekende. Messaoud werkte de bal met een snoekduik binnen.

Waar Emmen in de slotfase zocht naar de winnende treffer - invaller Alexander Bannink was na twintig minuten dicht bij de 2-1 - was het Excelsior dat scoorde. Aanvoerder Koolwijk schoot de bal laag in de linkerhoek en kroonde zich tot matchwinner.

