Carlos Tévez vindt het een schande dat de Zuid-Amerikaanse bond Conmebol aanvankelijk wilde dat de finale van de Copa Libertadores tussen Boca Juniors en River Plate zaterdag gewoon werd gespeeld.

De bus van Boca werd op weg naar het stadion van eeuwige rivaal River Plate bekogeld door fans van River. Verschillende spelers liepen daarbij verwondingen op. Ook hadden spelers last van hun ogen, doordat de politie traangas gebruikte.

"Dit is een schande, wat de Conmebol doet is een schande", fulmineerde de spits nadat bekend was geworden dat de wedstrijd van zaterdag naar zondag is verplaatst. "Het is belachelijk dat ze zo lang geprobeerd hebben om de wedstrijd door te laten gaan."

Volgens de 76-voudig Argentijnse international waren zijn teamgenoten fysiek en mentaal niet in staat om het duel af te werken. "Twee van onze spelers moesten naar het ziekenhuis, een ander moest steeds overgeven, dat gold ook voor mij. Iedereen had last van zijn luchtwegen."

'Leek meer op oorlog dan op feestje'

Tévez stelt dat de enige juiste beslissing zou zijn geweest om de wedstrijd helemaal af te blazen en River Plate uit te sluiten van het belangrijkste bekertoernooi van Zuid-Amerika.

"Deze wedstrijd was voor ons verdoemd. River kan gewoon doen waar het zin in heeft. Als fans van Boca dit hadden gedaan, waren we er allang uitgegooid en stond River nu met de beker in handen."

Aanvoerder Pablo Perez sloot zich aan bij de woorden van Tévez. "Dit doet pijn. Deze wedstrijd had een feest moeten zijn, maar het leek meer op oorlog."

Het duel wordt zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd alsnog gespeeld. Het eerste duel eindigde in 2-2.