Trainer John van 't Schip kijkt er niet van op dat een deel van de PEC Zwolle-aanhang zaterdagavond tijdens de Eredivisie-wedstrijd tegen ADO Den Haag (2-3-verlies) riep om zijn ontslag.

"Ik zie dat als een logisch gevolg van de resultaten", aldus Van 't Schip tegenover de NOS. "Ik ben verantwoordelijk en dus ben ik al gauw de pispaal."

De nederlaag van PEC tegen ADO was al de achtste in dertien competitiewedstrijden dit seizoen. De Zwollenaren staan daardoor slechts vijftiende in de Eredivisie en ze moeten vrezen dat de concurrentie zondag nog punten pakt.

Desondanks wil Van 't Schip niet praten over een gedwongen vertrek. "Vragen daarover moet je niet aan mij stellen. Daar gaan andere mensen over."

Opvallend is dat de 54-jarige Van 't Schip, die PEC vorig jaar naar de negende plek loodste, momenteel door Italiaanse media in verband wordt gebracht met Genoa. Van 1992 tot 1996 was hij als speler actief voor de Serie A-club.

"Ik heb niets van Genoa gehoord", reageerde Van 't Schip op de geruchten. "Er hebben wel Italiaanse journalisten gebeld, maar een overgang is niet aan de orde. Voor mij telt nu alleen PEC."

'Ik geloof dat het snel beter gaat'

Van 't Schip benadrukte ook dat hij gelooft dat de resultaten snel beter zullen worden in Zwolle, al viel zijn ploeg vooral in de tweede helft tegen ADO ver terug. Na 2-2 bij rust maakte verdediger Nick Kuipers in de slotfase de winnende goal voor de bezoekers.

"In de eerste helft speelden we nog best aardig, maar we gaven de goals te makkelijk weg. Dat blijft ons probleem dit seizoen. Na rust was het niet goed. het vertrouwen was weg en ADO was mentaal sterker."

"Het is nu zaak keihard te blijven werken, al klinkt dat cliché. We zullen er met zijn allen voor moeten zorgen dat het snel beter gaat en daar geloof ik in."

Volgend weekend speelt PEC tegen De Graafschap. De wedstrijd op De Vijverberg begint zaterdag om 19.45 uur.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie