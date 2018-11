Bayern München-voorzitter Uli Hoeness is boos over het 3-3-gelijkspel zaterdag in het thuisduel met Fortuna Düsseldorf, maar het lijkt zeker dat trainer Niko Kovac de komende dagen niet ontslagen wordt. Hoeness wil eerst de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Benfica afwachten.

"Dinsdag tegen Benfica zit Kovac op de bank", benadrukt Hoeness tegen Duitse media. "Daarna gaan we de zaken goed op een rijtje zetten. Het belangrijkste is nu de rust te bewaren."

Door de uitspraken van Hoeness lijkt de toekomst van Kovac zelfs bij winst op Benfica hoogst onzeker. Onder leiding van de Kroaat, die afgelopen zomer overkwam van Eintracht Frankfurt, staat Bayern voor het eerst in jaren op grote achterstand in de Bundesliga.

Na vier thuisduels zonder zege voor de 'Rekordmeister' is het verschil met koploper Borussia Dortmund opgelopen tot negen punten. Ook Frankfurt, Borussia Mönchengladbach en RB Leipzig staan nog boven Bayern, dat de nummer vijf is.

Tegen Düsseldorf leek Bayern wel eindelijk weer eens thuis te winnen, maar in het laatste kwartier werd tot onsteltenis van Hoeness een 3-1-voorsprong uit handen gegeven. "Dit is onacceptabel", baalde de voorzitter, die ook naar de spelers van Bayern wees.

"We spelen slecht, ongeïnspireerd en zonder enig zelfvertrouwen. En met deze kritiek richt ik me niet alleen tot de trainer, maar ook tot bepaalde spelers. Het moet beter tegen Benfica."

Bayern tegen Benfica ook voor Ajax van belang

De wedstrijd van Bayern tegen Benfica is mogelijk ook voor Ajax van groot belang. Als de ploeg van trainer Erik ten Hag dinsdag niet wint bij AEK Athene is het afhankelijk van het duel in München om na vijf van de zes speelronden een ticket voor de knock-outfase van de Champions League te pakken. Als Bayern verliest van Benifica kan de Portugese club Ajax nog voorbij gaan in de laatste speelronde in groep E.

"De wedstrijd tegen Benfica wordt zwaar en daar moeten we ons nu op richten", zegt Hoeness over het duel van dinsdag. "Dat zal in onze huidige situatie moeilijk genoeg zijn. Het loopt niet zoals we willen."

Bayern-Benfica begint dinsdag om 21.00 uur en bij AEK Athene-Ajax is de aftrap al om 18.55 uur.

