Zakaria Labyad ziet zijn doelpunt van zaterdag in de uitwedstrijd van Ajax tegen NAC Breda (0-3-zege) als een bekroning op het harde werken in de afgelopen maanden. De zomeraankoop kan vooralsnog op weinig speeltijd rekenen in Amsterdam.

"Natuurlijk is de situatie waarin ik nu zit af en toe frustrerend. Ik ben voetballer dus ik wil spelen. Maar ik ben ook trots dat ik deel uitmaak van dit elftal. We hebben fantastische spelers en daarnaast een fantastische technische staf", zei hij in het Rat Verlegh Stadion.

Labyad kwam in mei voor ruim 5 miljoen euro over van FC Utrecht, maar waar hij in de Domstad al snel uitgroeide tot een van de smaakmakers, is het hem bij Ajax nog niet gelukt om van grote waarde te zijn.

De 25-jarige aanvaller liet eind vorige maand in de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles met twee doelpunten eindelijk wat van zijn klasse zien en deed daar tegen NAC nog een schepje bij op.

Labyad kwam halverwege in het veld voor de geblesseerd geraakte Donny van de Beek en was zeven minuten later al verantwoordelijk voor de 2-0 door de bal vanaf de rand van het strafschopgebied op fraaie wijze achter doelman Benjamin van Leer te volleren.

"Hij zat er lekker in. Het draait bij zo'n poging allemaal om timing. Je moet hem niet te hard willen schieten, want dan gaat hij hoog over of raak je hem helemaal verkeerd. Ik raakte hem perfect", keek hij terug op het bewuste moment.

'Ik heb zelf het gevoel dat ik goed bezig ben'

Labyad hoopt dat hij door zijn goede optreden tegen NAC trainer Erik ten Hag weer ietsje meer heeft overtuigd, maar hij gaat er nu niet opeens vanuit dat hij in de komende weken een basisplaats heeft.

"Ik ben geduldig geweest en dat ben ik nog steeds. Het begin was mentaal gezien heel moeilijk voor me, maar het is me daarna gelukt de knop om te zetten. Ik heb keihard getraind", vertelde hij.

"Ik heb zelf het gevoel dat ik goed bezig ben en dat valt gelukkig ook de trainer op. Hij heeft me vanaf dag één het gevoel gegeven dat ik er bij hoor. Hij praat met iedereen. Zowel met de basis- als de wisselspelers. Dat is heel fijn. Ik moet gewoon zo doorgaan."

Labyad moet dinsdag waarschijnlijk weer op de bank plaatsnemen als Ajax op bezoek gaat bij AEK Athene in de groepsfase van de Champions League. De blessure van Van de Beek valt waarschijnlijk mee en de verwachting is dan ook dat hij in Griekenland in actie kan komen.

"Van de Beek kreeg een ijsbeentje en we hebben hem uit voorzorg eruit gehaald. Ik ga ervan uit dat hij herstelt, maar we hebben daar nog geen zekerheid in", gaf Ten Hag na afloop van de wedstrijd tegen NAC te kennen.

AEK Athene tegen Ajax begint dinsdag om 18.55 uur in het Olympisch Stadion Spyridon Louis. Bij de andere wedstrijd in groep E, Bayern München-Benfica, is de aftrap om 21.00 uur.

