Luuk de Jong vestigde zaterdag bij PSV-sc Heerenveen (3-0) de aandacht op zich door met een prachtige omhaal te scoren. De aanvoerder genoot met volle teugen van zijn doelpunt en was niet voor het eerst in zijn loopbaan op zo'n manier trefzeker.

"Ik zag de bal komen en ik kon niet meer koppen, dus ik probeerde 'm achter me te pakken. Het was zeker bewust en hij viel heerlijk binnen", beschreef De Jong het moment bij FOX Sports.

De 28-jarige spits had vrij snel in de gaten dat zijn artistieke poging succesvol zou zijn. "Ik voelde dat ik hem goed raakte, keek om en zag dat de bal tegen de touwen ging."

Vorig seizoen scoorde De Jong al met een fraaie omhaal tegen FC Utrecht en in 2011 deed hij dat namens FC Twente in het Europa League-duel met Wisla Kraków. Volgens de zeventienvoudig international is dat geen toeval.

"Ik heb er vroeger veel geoefend en nu zie je dat het zijn vruchten afwerpt. Bij de amateurclub oefende ik altijd al op het gras", zei hij.

Ook Van Bommel geniet van omhaal

Trainer Mark van Bommel genoot ook van het doelpunt van De Jong en maakte van de gelegenheid gebruik om de spits te loven. "Het was mooi, genieten. Luuk is ontzettend belangrijk voor het elftal", aldus de coach.

"Hij kan een bal vasthouden en je kunt hem door de lucht aanspelen. Hij heeft een functionele techniek en is een echte teamspeler. Het mooiste was eigenlijk nog dat hij bij de 3-0 de bal breed legde op Hirving Lozano. Hij was als topscorer niet zelfzuchtig."

Van Bommel was tevreden met het spel van PSV, al zag hij ook verbeterpunten. "Na de rode kaart waren we slordig en tot de rust was het niet goed, maar daarna wel. We lieten de bal rondgaan en speelden de tegenstander kapot. Na rust kenden we misschien wel onze beste minuten. Ik moet tevreden zijn."

De overige twee doelpunten tegen Heerenveen - waar Morten Thorsby degene was die rood kreeg - werden gemaakt door Lozano. PSV won ook de dertiende wedstrijd van het seizoen en heeft daardoor nog altijd vijf punten voorsprong op Ajax, dat eerder op de avond met 0-3 bij NAC Breda won.

