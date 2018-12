PSV heeft zaterdag mede dankzij een prachtig doelpunt van Luuk de Jong afgerekend met sc Heerenveen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Mark van Bommel won met 3-0 van de Friezen, die lange tijd met tien man speelden.

De Jong zorgde in de 52e minuut voor het absolute hoogtepunt van de wedstrijd door met een stijlvolle omhaal voor 2-0 te zorgen. Vroeg in de wedstrijd had Hirving Lozano de thuisploeg al op voorsprong gezet. De Mexicaan verzorgde ook het slotakkoord.

Aan het einde van de eerste helft kreeg Heerenveen-middenvelder Morten Thorsby op advies van de VAR rood voor een overtreding op diezelfde Lozano. Arbiter Pol van Boekel vond dat de Noor zich schuldig maakte aan het ontnemen van een scoringskans.

Dankzij de overwinning van PSV is het gat met achtervolger Ajax weer vijf punten. De Amsterdammers waren eerder op de avond tot op twee punten genaderd dankzij een vrij eenvoudige 0-3-zege op NAC Breda.

Voor PSV betekende de winst op Heerenveen een goede voorbereiding op twee belangrijke wedstrijden. Woensdag is FC Barcelona in Eindhoven namelijk de tegenstander in de Champions League en vier dagen later staat in de Eredivisie het uitduel met nummer drie Feyenoord op het programma.

PSV vanaf begin betere ploeg

Op de overwinning van PSV was niets af te dingen, want de landskampioen was vanaf het begin de betere ploeg tegen Heerenveen. Na vijf minuten was captain De Jong al dicht bij een treffer, maar hij schoot voorlangs.

Niet veel later was het alsnog raak. Oranje-international Steven Bergwijn brak door over rechts en bediende Lozano, die er bij de tweede paal van profiteerde dat Heerenveen-verdediger Sherel Floranus niet goed stond opgesteld.

Toch mocht PSV van geluk spreken dat het na iets meer dan een kwartier niet gelijk stond. Bij een scrimmage voor het doel van keeper Jeroen Zoet had Heerenveen-captain Daniel Höegh de bal voor het intikken, maar PSV ontsnapte op wonderbaarlijke wijze aan een tegendoelpunt.

Nadat Gastón Pereiro aan de andere kant met een fraai schot de binnenkant van de paal had geraakt, werd de opgave voor Heerenveen alsmaar moeilijker. Bij een slordigheid in de defensie werd Lozano neergehaald door Thorsby, die na ingrijpen van de VAR rood kreeg van arbiter Van Boekel.

De Jong zorgt voor hoogtepunt

In de tweede helft ging een gretig PSV op zoek naar een tweede treffer. Linksback Angeliño was daar al snel dichtbij en vlak daarna had De Jong op prachtige wijze wél succes. De spits vond met een perfect uitgevoerde omhaal de verre hoek.

De wereldgoal was een voorbode voor een stormloop op het doel van Heerenveen, dat zich moest beperken tot verdedigen. Nadat Bergwijn de paal had geraakt, zorgde Lozano in de 66e minuut voor 3-0. De Mexicaan tikte binnen op aangeven van De Jong en schroefde zijn aantal Eredivisie-goals op naar tien. Hij moet De Jong (12) nog wel voor zich dulden.

In de slotfase spaarde PSV zijn krachten richting de wedstrijden tegen Barcelona en Feyenoord. De Jong dacht nog zijn tweede en PSV's vierde treffer te maken, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege hands.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie