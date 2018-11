Ajax-coach Erik ten Hag gaat ervan uit dat Donny van de Beek de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen AEK Athene haalt. De middenvelder werd zaterdag tegen NAC Breda (0-3 winst) gewisseld met een blessure.

Van de Beek werd in de eerste helft van het duel in het Rat Verlegh Stadion geraakt en haalde nog wel de rust, maar hij keerde niet meer terug op het veld. Zakaria Labyad, de maker van de 0-2, was zijn vervanger.

"Donny kreeg een ijsbeentje en we hebben hem uit voorzorg eruit gehaald. Ik ga ervan uit dat hij herstelt, maar we hebben daar nog geen zekerheid in", zei Ten Hag na de wedstrijd tegen FOX Sports.

Ajax hoopt dinsdag in Athene de volgende ronde van de Champions League te halen. Een overwinning op AEK volstaat. Als de ploeg van Ten Hag niet wint, dan is overwintering alsnog een feit als Benfica later op de avond zonder zege blijft bij Bayern München.

Ten Hag kan in Griekenland zeer waarschijnlijk niet over Hakim Ziyech beschikken. De spelmaker heeft een lichte knieblessure en ontbrak daardoor ook al in het uitduel met NAC.

'Moeten zegeningen tellen'

Hoewel Ajax het aanvankelijk niet makkelijk had op bezoek bij NAC en met name in de tweede helft een aantal kansen onbenut liet, is Ten Hag tevreden met de overwinning op Brabantse bodem.

"We hadden natuurlijk liever met 0-5 gewonnen, maar je moet je zegeningen tellen als je bij NAC met 0-3 wint met zakelijk en goed spel. Dan moet je tevreden zijn", benadrukte de oud-trainer van FC Utrecht. Hij was lovend over David Neres, die in plaats van Ziyech speelde.

"We weten hoe goed hij kan functioneren. Hij heeft het prima gedaan met veel beweging, veel dreiging en een aantal uitstekende acties. Hij had een paar keer geen geluk in de afronding."

Ook Klaas-Jan Huntelaar, die gretig inviel en vlak voor tijd de 0-3 maakte, kon rekenen op complimenten. "Hij is echt een voorbeeld, ook in de trainingen. Hij gaat altijd maar weer voorop. De honger en gretigheid op die leeftijd heeft invloed op de rest. Ik hoop dat de rest daar ook iets mee doet."

Ajax hield dankzij de zevende overwinning op rij in de Eredivisie druk op koploper PSV. De wedstrijd tegen AEK begint dinsdag om 18.55 uur.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie