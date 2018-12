De tweede 'Superclásico' tussen River Plate en Boca Juniors in de finale van de Copa Libertadores is uitgesteld naar zondag. De spelersbus van Boca werd zaterdagavond op weg naar het stadion aangevallen door fans van de rivaal.

Er werd met van alles gegooid naar de bus. Diverse ruiten van de bus sneuvelden en zeker twee spelers kregen daarbij glas in hun oog. Aan artsen werd gevraagd de betreffende spelers nader te onderzoeken.

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol besloot het duel aanvankelijk uit te stellen naar 22.00 uur Nederlandse tijd. Het tijdstip van de aftrap werd vervolgens steeds verschoven, maar uiteindelijk werd de wedstrijd verplaatst naar zondag 21.00 uur.

Het besluit de wedstrijd een dag uit te stellen was de wens van Boca Juniors. Officials van de club benadrukten dat de spelers niet in staat waren zaterdag te spelen. "Bijna alle spelers zijn het slachtoffer. Zoals het er nu voorstaat, kunnen de meesten van hen niet in actie komen."

Namens de spelers van Boca gaf Carlos Tévez, oud-speler van onder meer Manchester United, Manchester City en Juventus, een reactie. "We zijn niet in staat om te voetballen", zei hij.

Heenwedstrijd eindigde in gelijkspel

Twee weken geleden eindigde het heenduel in de eindstrijd van de Copa Libertadores in 2-2. Ramon Abila en Dario Benedetto scoorden namens Boca Juniors. Lucas Pratto en Carlos Izquierdos (eigen doelpunt) waren trefzeker namens River Plate.

De eerste wedstrijd in de finale moest twee weken geleden in eerste instantie worden afgelast. Door hevige regenval was het veld in La Bombonera, het stadion van Boca, onbespeelbaar.

Boca won de Copa Libertadores zes keer, voor het laatst in 2007. River Plate was in 2015 voor de derde keer de sterkste in dit toernooi. De Argentijnse rivalen staan voor het eerst tegenover elkaar in de finale van de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League.