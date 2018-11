Ajax heeft zaterdag geen misstap begaan in de strijd om de titel in de Eredivisie. De Amsterdammers waren na een moeizame openingsfase relatief eenvoudig met 0-3 te sterk voor NAC in Breda en houden druk op koploper PSV.

In de veertigste minuut kwam Ajax wat gelukkig op voorsprong door een eigen doelpunt van NAC-debutant Jetharo Mashart, waarna het na zo'n tien minuten in de tweede helft 0-2 werd dankzij een fraaie treffer van invaller Zakaria Labyad. In de slotseconden pikte de eveneens ingevallen Klaas-Jan Huntelaar ook zijn doelpunt mee.

De ploeg van trainer Erik ten Hag, waar spelmaker Hakim Ziyech door een blessure ontbrak, bleef door de zege in het spoor van koploper PSV. Het gat was even twee punten, maar de Eindhovenaren wonnen later op de avond met 3-0 van sc Heerenveen en vergrootten de marge weer tot vijf punten.

Ajax gaat zich nu richten op het Champions League-duel met AEK Athene van dinsdag. Een zege op Griekse bodem volstaat voor overwintering in het toernooi. Als er niet wordt gewonnen, zijn de Amsterdammers ook door als Benfica later op de avond niet bij Bayern München wint.

NAC verkeert nog altijd in serieus degradatiegevaar. De Bredanaars zijn met acht punten hekkensluiter en moeten hopen dat De Graafschap en FC Groningen later dit weekeinde geen punten pakken.

Ajax begint slordig in Breda

Zonder creatieveling Ziyech had Ajax in de eerste helft enorme moeite om een gaatje te vinden in de vijfmansverdediging van NAC. Dat kwam voornamelijk omdat de bezoekers in een te laag tempo speelden en grossierden in balverlies.

Het zorgde ervoor dat NAC in zijn kansen ging geloven en met een paar vrije trappen en hoekschoppen ook wel wat gevaar stichtte, al werd doelman André Onana niet echt getest.

Ajax kwam aanvankelijk ook niet verder dan een kopbal van Kasper Dolberg die ruim naast ging en een schot van Dusan Tadic dat geblokt werd, maar het nam vlak voor rust met wat hulp van NAC wel de leiding.

Keeper Benjamin van Leer, dit seizoen gehuurd van Ajax, ging onder een corner van Lasse Schöne door en daar was de pas achttienjarige NAC-verdediger Mashart zo door verrast dat hij de bal bij de tweede paal met Donny van de Beek in zijn rug in eigen doel werkte.

Zelfde spelbeeld in tweede helft

De 0-1 veranderde het spelbeeld in de tweede helft niet. NAC bleef achterover leunen en loeren op de counter en het was aan Ajax om iets met de ruim 75 procent aan balbezit te doen.

Dat lukte Ajax al vrij snel. Nadat David Neres vlak ervoor de paal had geraakt en Dolberg de rebound over had geschoten, forceerde Labyad wel de beslissing. De vervanger van de geblesseerd geraakte Van de Beek verschalkte Van Leer met een prachtige volley.

Ajax had daarmee wat het wilde en kon zich al voorzichtig richten op de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen AEK Athene. Nadat een aantal kansen op 0-3 nog werd gemist, was invaller Huntelaar in de slotseconden wel trefzeker.

