Fortuna Sittard heeft zaterdagavond Heracles Almelo de derde nederlaag op rij in de Eredivisie toegediend: 3-0. In Overijssel won ADO Den Haag ondanks een blunder van aanvoerder Aaron Meijers met 2-3 van PEC Zwolle.

Mark Diemers bracht Fortuna na iets meer dan een kwartier spelen uit een penalty op voorsprong tegen Heracles. De middenvelder mocht vanaf 11 meter aanleggen na een overtreding van doelman Janis Blaswich op Branislav Ninaj.

Tien minuten voor rust verdubbelde Finn Stokkers de marge voor de Limburgers. De spits tikte van dichtbij binnen nadat José Rodríguez een hoekschop vanaf de rechterkant doorkopte.

Ahmed El Messaoudi breidde de voorsprong van Fortuna na ruim een uur spelen verder uit. Hij schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de linkerhoek.

Voor Fortuna is het de vierde competitiezege van het seizoen. De formatie van coach René Eijer stijgt door de overwinning naar de negende plaats.

Heracles leed zijn derde nederlaag op rij in de Eredivisie. De Almeloërs verloren in hun vorige twee duels van Feyenoord (0-2) en NAC Breda (2-1). Desondanks staat de ploeg van trainer Frank Wormuth nog wel vierde.

PEC tot twee keer toe op voorsprong tegen ADO

In Zwolle kwam PEC al na zeven minuten op voorsprong tegen ADO door een doelpunt van Thomas Lam. De verdediger werkte de bal uit een hoekschop bij de tweede paal binnen. Tien minuten later was het 1-1 door Nasser El Khayati, die een strafschop benutte na een overtreding van Kenneth Paal op Sheraldo Becker.

Een minuut later kwam de thuisploeg weer op voorsprong na een blunder van Meijers. De linksback kopte de bal verkeerd terug op doelman Robert Zwinkels, waarna Clint Leemans optimaal profiteerde.

ADO raakte niet van slag, want El Khayati zorgde halverwege de eerste helft opnieuw voor de gelijkmaker. De middenvelder scoorde na een combinatie met Melvyn Lorenzen en maakte daarmee zijn tiende competitietreffer van het seizoen.

In de tweede helft kreeg ADO de beste kansen in het MAC³PARK Stadion. Mickey van der Hart bracht nog redding op schoten van El Khayati, Becker en Lorenzen, maar werd acht minuten voor tijd toch gepasseerd door Nick Kuipers, die binnenkopte na een ingestudeerde hoekschop. In de slotfase raakte Yuning Zhang nog de paal namens de bezoekers.

Door de overwinning klimt ADO naar de tiende plaats. PEC, dat voor de vijfde keer op rij punten liet liggen in de Eredivisie, staat vijftiende.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie