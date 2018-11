PSV begint zaterdag met de vertrouwde elf namen aan de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Dat betekent dat aanvallers Steven Bergwijn en Hirving Lozano om 20.45 uur gewoon aan de aftrap staan in het Philips Stadion.

De 21-jarige Bergwijn moest het Nations League-duel van Oranje met Duitsland (2-2) van maandag aan zich voorbij laten gaan vanwege enkelklachten, terwijl Lozano zich met een blessure afmeldde voor de interlands van Mexico.

Tussen hen in staat Eredivisie-topscorer Luuk de Jong in de punt van de aanval. De spits was drie keer trefzeker in de laatste twee competitiewedstrijden en vond ook het net in de Champions League-ontmoetingen met Tottenham Hotspur.

Gastón Pereiro speelt zijn honderdste Eredivisie-wedstrijd voor PSV. De Uruguayaan neemt zijn vaste plek als aanvallende middenvelder in en houdt de Mexicaanse aankoop Érick Gutiérrez dus weer op de bank.

Bij de bezoekers uit Friesland doet Sam Lammers mee. De 21-jarige spits wordt dit seizoen door PSV verhuurd aan middenmoter Heerenveen en vond in veertien optredens al acht keer het net namens de ploeg van trainer Jan Olde Riekerink.

PSV na twaalf speelrondes nog foutloos

Het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Pol van Boekel in Eindhoven klinkt om 20.45 uur. Koploper PSV is na twaalf wedstrijden nog zonder puntenverlies in de Eredivisie. Nummer twee Ajax volgt op vijf punten van de formatie van Mark van Bommel.

Aanstaande woensdag krijgen de Brabanders in het kader van de Champions League bezoek van FC Barcelona. Na vier groepsduels en met slechts één punt is de regerend landskampioen al uitgeschakeld voor overwintering.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Rosario, Hendrix, Pereiro; Lozano, De Jong, Bergwijn.

Opstelling sc Heerenveen: Hahn; Floranus, Höegh, Bulthuis, Pierie; Thorsby, Rienstra, Vlap; Van Bergen, Lammers, Zeneli.

