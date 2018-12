Bas Dost heeft het debuut van Marcel Keizer bij Sporting CP zaterdag opgeluisterd met twee doelpunten. Dankzij de treffers van de Nederlandse spits won de ploeg uit Lissabon in de vierde ronde van de Portugese beker met 1-4 bij derdeklasser Lusitano.

Dost opende enkele minuten voor rust de score voor Sporting. Nog voor de onderbreking kwam Lusitano verrassend op gelijke hoogte door een doelpunt van Diogo Braz.

In de tweede helft stelde Sporting de plek in de achtste finales van de beker in een tijdsbestek van tien minuten veilig. Bruno Fernandes bracht de bezoekers na ruim een uur spelen op voorsprong, Dost vergrootte de marge even later en Abdoulay Diaby bepaalde de eindstand.

Dost bracht zijn doelpuntentotaal in alle competities dit seizoen op zeven. De Nederlandse spits werd een klein kwartier voor tijd gewisseld.

Keizer werd twee weken geleden aangesteld als trainer van Sporting. De oud-coach van Ajax tekende een contract voor tweeënhalf jaar en is de opvolger van de ontslagen José Pereiro.

Justin Kluivert kon een nederlaag in Udine niet voorkomen

Roma lijdt vierde seizoensnederlaag

In de Italiaanse Serie A ging basisspeler Justin Kluivert voor de vierde keer onderuit met AS Roma. De uitwedstrijd tegen Udinese eindigde in 1-0 door een doelpunt van de Argentijn Rodrigo De Paul in de 54e minuut. Zo'n tien minuten later werd Kluivert gewisseld voor Cengiz Ünder.

De negentienjarige Kluivert verruilde Ajax afgelopen zomer voor Roma, maar heeft bij de Italiaanse topclub geen vaste basisplaats. Hij kwam tot dusver negen keer in actie en was goed voor een doelpunt en een assist.

Door de nederlaag in Udine doet Roma slechte zaken. De Romeinen bezetten achter Juventus (34 punten), Napoli (28), Internazionale (25), Lazio (22) en AC Milan (21) de zesde plek met negentien punten, maar de concurrentie komt dit weekend nog in actie.

Koploper Juventus boekte tegen SPAL zijn twaalfde competitiezege van het seizoen: 2-0. Na een half uur nam Cristiano Ronaldo de openingstreffer voor zijn rekening. De Portugees maakte daarmee zijn negende doelpunt van het seizoen.

Mario Mandzukic bepaalde na een uur spelen met een intikker de eindstand. Door de zege heeft Juventus nu negen punten voorsprong op Internazionale en Napoli.

Stefan de Vrij boekte met Inter een 3-0-thuiszege op Frosinone. Keita Baldé scoorde twee keer namens de 'Nerazzurri' en Lautaro Martínez vond eenmaal het net. Napoli ontvangt zondag nog Chievo Verona.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A

Henry boekt eerste zege als trainer Monaco

In de Franse Ligue 1 behaalde Thierry Henry zijn eerste overwinning als trainer van AS Monaco. De 123-voudig Frans international zag zijn ploeg in het Stade Louis II met 1-0 van Caen winnen. Radamel Falcao maakte tien minuten na rust uit een fraaie vrije trap het enige doelpunt van de avond.

AS Monaco had sinds 11 augustus niet meer gewonnen. Onder Henry, die eind oktober werd aangesteld als trainer, kwamen de Monegasken zes keer op rij niet tot winst.

Paris Saint-Germain bleef ook in zijn veertien competitiewedstrijd van het seizoen zonder puntenverlies. De regerend landskampioen won het thuisduel met Toulouse met 1-0.

Edinson Cavani maakte na negen minuten het enige doelpunt in het Parc des Princes. PSG speelde zonder de geblesseerden Neymar en Kylian Mbappé.

PSG gaat met een voorsprong van vijftien punten op nummer twee Olympique Lyon aan kop. Lille kan zondag de achterstand op de koploper terugbrengen tot dertien punten, als het zondag wint bij OGC Nice.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1