Tottenham Hotspur heeft Chelsea zaterdag de eerste nederlaag van het Premier League-seizoen bezorgd. Op Wembley werd het 3-1. Eerder op de dag wonnen concurrenten Manchester City en Liverpool ook, terwijl het kwakkelende Manchester United weer punten liet liggen.

Tottenham was veel scherper dan Chelsea en stond na een kwartier al met 2-0 voor dankzij Dele Alli en Harry Kane. Na zo'n tien minuten in de tweede helft voerde Heung-min Son de score verder op. Invaller Olivier Giroud redde de eer voor de bezoekers.

City was met 0-4 te sterk voor middenmoter West Ham United. De ploeg van manager Josep Guardiola zat al vroeg op rozen in Londen, want binnen twintig minuten was het 0-2 door goals van David Silva en Raheem Sterling.

Na iets meer dan een half uur was Leroy Sané - die eerder deze week nog scoorde in het Nations League-duel met Oranje - verantwoordelijk voor City's derde treffer en hij bepaalde in de slotfase van de wedstrijd ook de eindstand in het olympisch stadion van Londen.

Liverpool, dat net als City en Chelsea nog zonder nederlaag is in de Premier League, stelde uit bij Watford na rust de overwinning veilig: 0-3. Na een moeizame eerste helft scoorden Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold en Roberto Firmino. In de slotfase moest Liverpool met tien man verder nadat captain Jordan Henderson zijn tweede gele kaart kreeg.

City voert dankzij de overwinning op West Ham de ranglijst aan met 35 punten, voor Liverpool (33), Tottenham (30), Chelsea (28) en Arsenal (24), dat zondag nog uit tegen Bournemouth speelt.

United lijdt voor zevende keer puntenverlies

Het zeer wisselvallig presterende United raakt de aansluiting met de top langzaam maar zeker kwijt. De ploeg van manager José Mourinho kwam thuis tegen Crystal Palace niet verder dan 0-0, wat het zevende puntenverlies betekende.

Door het gelijkspel is United de nummer zeven van Engeland met 21 punten. De topclub werd ingehaald door Everton, dat thuis met 1-0 van Cardiff City won door een goal van Gylfi Sigurdsson.

Davy Pröpper speelde de hele wedstrijd namens Brighton & Hove Albion tegen Leicester City, dat zich herpakt nadat eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha eind vorige maand om het leven kwam bij een helikoptercrash. De wedstrijd eindigde in 1-1.

In het duel tussen twee middenmoters nam Brighton de leiding door een doelpunt van Glenn Murray. Voor rust kreeg Leicester-middenvelder James Maddison rood (twee keer geel), maar in de 79e minuut redde Jamie Vardy toch een punt voor de bezoekers door een strafschop te benutten.

Onderin pakte Fulham belangrijke punten tegen concurrent Southampton: 3-2. Spits Aleksandar Mitrovic was met twee treffers de grote man namens de thuisclub, waar manager Claudio Ranieri voor het eerst op de bank zat.

