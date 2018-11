Jonathan de Guzmán heeft Eintracht Frankfurt zaterdag in de Bundesliga met een doelpunt aan een overwinning op FC Augsburg geholpen: 1-3. Bayern München kwam in een spektakelstuk niet verder dan 3-3 tegen Fortuna Düsseldorf.

De Guzmán opende al in de eerste minuut de score voor Frankfurt. De Nederlander passeerde doelman Andreas Luthe na een lange pass van Sébastien Haller.

De oud-spits van FC Utrecht maakte kort na rust zelf de 0-2 en Ante Rebic breidde de marge ruim twintig minuten voor tijd verder uit. Sergio Cordova deed in de slotfase nog wat terug namens Augsburg.

De Guzmán speelde tot een minuut voor tijd mee bij 'Die Adlerträger' en werd vervangen door Jetro Willems. Bij Augsburg maakte Jeffrey Gouweleeuw de negentig minuten vol. Door de overwinning stijgt Frankfurt naar de tweede plaats.

Bayern lijdt puntenverlies door hattrick Lukebakio

Bayern kwam in de Allianz Arena binnen twintig minuten met 2-0 voor tegen Düsseldorf door doelpunten van Niklas Süle en Thomas Müller. Vlak voor rust bracht Dodi Lukebakio de bezoekers terug in de wedstrijd.

Müller vond na een klein uur spelen opnieuw het doel en leek de drie punten veilig te stellen voor 'Der Rekordmeister'. Twaalf minuten voor tijd kwam Lukebakio echter opnieuw tot scoren en in blessuretijd bezorgde de Belg Düsseldorf ook nog een punt.

Arjen Robben keerde terug na een blessure en viel twintig minuten voor tijd in bij Bayern, dat met het gelijkspel tegen Düsseldorf voor de derde keer op rij punten verspeelde in de competitie. De regerend landskampioen staat slechts vijfde.

Dortmund boekt moeizame zege op Mainz

In de Opel Arena had koploper Borussia Dortmund de nodige moeite met FSV Mainz 05: 1-2. Paco Alcácer zorgde pas halverwege de tweede helft voor de openingstreffer namens de bezoekers.

Drie minuten later bracht Robin Quaison Mainz op gelijke hoogte, maar Lukasz Piszczek hielp zijn ploeg een klein kwartier voor tijd alsnog aan de winst. Jean-Paul Boëtius viel een klein kwartier voor tijd in bij de thuisploeg.

Door de zege blijft Dortmund stevig aan kop in de Bundesliga. De voorsprong van de ploeg van coach Lucien Favre op nummer twee Frankfurt bedraagt zeven punten. Borussia Mönchengladbach kan zondag op vier punten van de koploper komen bij winst op Werder Bremen.

Weghorst boekt kleine zege met Wolfsburg

Wout Weghorst boekte met VfL Wolfsburg een 1-0-zege op RB Leipzig door een doelpunt van Jérôme Roussillon. Weghorst deed de hele wedstrijd mee bij 'Die Wölfe', waar Paul Verhaegh op de bank bleef.

Hertha BSC speelde in een spektakelstuk met 3-3 gelijk tegen 1899 Hoffenheim. In de slotfase redde Valentino Lazaro een punt voor de ploeg uit Berlijn, waar Derrick Luckassen de hele wedstrijd meespeelde. Karim Rekik en Javairô Dilrosun ontbraken door blessures bij Hertha en Justin Hoogma was niet van de partij bij Hoffenheim.

Schalke 04 haalde met 5-2 uit tegen 1. FC Nürnberg. Steven Skrzybski was tweemaal trefzeker voor 'Die Königsblauen'. Bij de bezoekers viel Virgil Misidjan in de slotfase in.

