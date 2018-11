In navolging van zijn club Real Madrid heeft ook Sergio Ramos zelf met klem ontkend dat hij schuldig is aan het overtreden van de dopingregels. De aanvoerder van 'De Koninklijke' geeft zaterdag in een verklaring opheldering en overweegt juridische stappen.

"Ik ben fel tegen doping in welke vorm dan ook. Ik heb het nooit genomen, zal er ook nooit mee in aanraking komen, keur het af en heb het ook altijd afgekeurd", aldus de verbolgen Ramos in de verklaring.

Vrijdag bleek uit documenten van Football Leaks, gedeeld met onder meer het Duitse Der Spiegel, dat de 32-jarige verdediger twee keer de regels zou hebben overtreden.

De eerste overtreding zou begaan zijn na de Champions League-finale van vorig jaar tegen Juventus (4-1), toen hij positief zou hebben getest op dexamethasone. De tweede keer, op 15 april van dit jaar, zou Ramos na het uitduel met Málaga tegen de regels in eerst zijn gaan douchen voordat hij een dopingtest moest doen.

Real liet vrijdag al weten geen problemen te zien. "De UEFA heeft bij ons om informatie gevraagd en wij hebben die verstrekt. De UEFA heeft verschillende experts gesproken, onder anderen deskundigen van WADA. Daarop is de zaak - zoals gebruikelijk is - spoedig gesloten", meldde de club.

Ramos: 'Mijn reputatie is geschaad'

Ramos geeft in zijn statement uitleg over beide gevallen. "In Málaga werd ik na de wedstrijd verzocht een dopingtest te doen. Omdat we weinig tijd hadden met het oog op de terugreis, kreeg ik van een official toestemming om te douchen. Ik was continu onder toezicht en heb vervolgens een negatieve test afgelegd", aldus de verdediger.

"In aanloop naar de Champions League-finale tegen Juventus kreeg ik een behandeling door medische professionals van de club. Dat was duidelijk en formeel schriftelijk overeengekomen met alle partijen."

De viervoudig Champions League-winnaar baalt van alle ophef en wil actie ondernemen. "In mijn lange loopbaan heb ik altijd meegewerkt aan dopingtests, die allemaal negatief uitvielen. Ik heb de regels nog nooit overtreden en in deze gevallen dus ook niet, zoals de UEFA, het antidopingbureau WADA en Real Madrid al hebben laten weten", schrijft hij.

"Mijn juridische team gaat kijken welke stappen genomen kunnen worden in deze zaak waarbij de waarheid verdraaid is. Mijn reputatie is beschadigd."

Real presteert matig

Ramos en Real Madrid zijn tot dusver aan een matig seizoen bezig. 'De Koninklijke' ontsloeg coach Julen Lopetegui al en bezet in de Spaanse competitie de zesde plaats na twaalf speelronden.

Eerder op zaterdag werd het uitduel met Eibar pijnlijk verloren. De ploeg van Lopetegui's opvolger Santiago Solari ging met 3-0 onderuit tegen de club die door de overwinning de zevende plek in La Liga bezet.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Primera División