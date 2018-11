FC Barcelona heeft zaterdagavond in de Primera División op de valreep een punt gepakt in de topper tegen Atlético Madrid. De regerend landskampioen speelde met 1-1 gelijk bij de Madrilenen. Eerder op de dag leed Santiago Solari tegen Eibar zijn eerste nederlaag als trainer van Real Madrid: 3-0.

In het Wanda Metropolitano zorgden Barcelona en Atlético lange tijd voor weinig spektakel. Het duel leverde nauwelijks kansen op en werd vooral ontsierd door verschillende opstootjes.

Beide doelpunten vielen pas in het laatste kwartier. Diego Costa opende een klein kwartier voor tijd de score voor Atlético. De spits kopte van dichtbij raak uit een hoekschop van Antoine Griezmann.

Barcelona leek op de tweede competitienederlaag op rij af te stevenen, maar in de negentigste minuut kwamen de bezoekers toch nog langszij. Ousmane Dembélé, die tien minuten voor tijd in het veld kwam, schoof de bal na voorbereidend werk van Lionel Messi langs Jan Oblak.

Door de overwinning behoudt Barça de koppositie in de Primera División. De Catalanen hebben slechts een punt voorsprong op Atlético, dat de tweede positie inneemt. De ploeg van coach Diego Simeone kan later dit weekend nog gepasseerd worden door Sevilla en Espanyol.

Voor Barcelona betekende het gelijkspel tegen Atlético het tweede puntenverlies op rij in de competitie. Twee weken geleden verloor het elftal van trainer Ernesto Valverde in een spektakelstuk in Camp Nou met 3-4 van Real Betis.

VAR en geblunder Real helpen Eibar

Eibar nam na iets meer dan een kwartier spelen al de leiding tegen Real. Gonzalo Escalante was het eindpunt van een snelle tegenaanval, al moest de VAR eraan te pas komen om de openingstreffer goed te keuren. Die oordeelde terecht dat er geen sprake van buitenspel was.

De 1-0 van Escalante bleek ook de ruststand, maar zeven minuten na de hervatting werd die marge verdubbeld dankzij slordig uitverdedigen van 'De Koninklijke'. Toni Kroos bracht rechtsback Álvaro Odriozola in de problemen, waarna spits Sergi Enrich door Marc Cucurella in staat werd gesteld de 2-0 binnen te schuiven.

Vijf minuten later gooide Kiki García de wedstrijd in het slot. Enrich verlengde een voorzet van Cucurella en zijn aanvalspartner kon van dichtbij binnentikken. De score had vervolgens nog veel hoger uit kunnen vallen, maar de bezoekers mochten zich gelukkig prijzen dat het bij 3-0 bleef.

Sinds de aanstelling van Solari, die eind oktober de ontslagen Julen Lopetegui opvolgde, boekte het tot dan toe kwakkelende Real vier klinkende zeges. Achtereenvolgens UD Melilla (0-4), Real Valladolid (2-0), Viktoria Plzen (0-5) en Celta de Vigo (2-4) werden verslagen.

Real verzuimde zo weer aan te haken bij de koplopers in de Primera División. De Madrilenen staan zesde op vijf punten van Barcelona.

