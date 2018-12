Go Ahead Eagles heeft vrijdag verloren in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper ging in eigen huis met 0-1 onderuit tegen TOP Oss.

Huseyin Dogan kroonde zich tot matchwinner door in de 85e minuut verantwoordelijk te zijn voor het enige doelpunt van de enerverende wedstrijd.

De zege van TOP Oss was verdiend, omdat de bezoekers met name in de tweede helft een aantal grote kansen kregen, maar het ontbrak telkens aan scherpte in de afronding.

Sparta Rotterdam en FC Den Bosch wisten niet te profiteren van de uitglijder van Go Ahead Eagles. De nummers twee en drie kwamen op eigen veld niet verder dan een gelijkspel tegen respectievelijk Jong PSV (0-0) en SC Cambuur (1-1).

Sparta Rotterdam mocht de handen nog dichtknijpen met de remise, want Jong PSV liet in beide helften een aantal opgelegde mogelijkheden liggen.

FC Den Bosch bracht zichzelf pas in de slotfase naast SC Cambuur. Danny Verbeek maakte in de tachtigste minuut met de 1-1 de 0-1 van Nigel Robertha ongedaan.

Go Ahead voert ranglijst aan op basis van doelsaldo

Roda JC (3-0 tegen Telstar), MVV Maastricht (0-1 tegen Jong Ajax), FC Volendam (2-0 tegen Jong FC Utrecht), RKC Waalwijk (1-0 tegen NEC) en FC Eindhoven (2-1 tegen Helmond Sport) wisten vrijdag wel te winnen.

Almere City-FC Dordrecht eindigde in een 1-1-gelijkspel. Almere City beëindigde de wedstrijd met tien man na een rode kaart voor Kevin Luckassen (twee keer geel) bij een 1-0-stand.

Go Ahead Eagles voert na vijftien speelrondes de ranglijst aan met 32 punten, maar dat doet alleen nog op basis van het doelsaldo, omdat Sparta en FC Den Bosch hetzelfde aantal punten hebben.

Achter Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam en FC Den Bosch completeren TOP Oss (30 punten) en Almere City (27 punten) de top vijf.

FC Twente is met 26 punten terug te vinden op de zesde plaats, maar gaat maandag nog op bezoek bij Jong AZ en stijgt bij een overwinning dus naar de vijfde plek.

